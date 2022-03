El Salón de la Fama de los Compositores confirma la fecha de 2022: Mariah Carey, Pharrell y Eurythmics, estaran entre los galardonados.

Luego de esperar dos años el Salón de la Fama de los Compositores ha confirmado que su dos veces demorada 51 Gala Anual de Inducción y Premios tendrá lugar el jueves 16 de junio de 2022, en su lugar de siempre, el Marriott Marquis de Nueva York en Times Square.

La fecha de 2022, originalmente fijada para el 10 de junio de 2020, incluirá a los compositores previamente anunciados, Mariah Carey, Annie Lennox y Dave Stewart (Eurythmics), Ernie Isley / Marvin Isley / O’Kelly Isley / Ronald Isley / Rudolph Isley / Chris Jasper (los Isley Brothers), Steve Miller, Pharrell Williams / Chad Hugo (los Neptunes), Rick Nowels y William “Mickey” Stevenson. El maestro compositor Paul Williams recibirá el prestigioso premio Johnny Mercer y el presidente de Universal Music Publishing, Jody Gerson, recibirá el premio Abe Olman Publisher.

Las biografías completas y la lista de los miembros están disponibles en el sitio web del Salón de la Fama de los Compositores.

En una industria repleta de galas de premios, el Salón de la Fama de los Compositores es único: naturalmente, siempre se trata de las canciones, por lo que cada año induce a superestrellas junto a personas menos conocidas que escriben canciones de nivel de superestrella. En la ceremonia más reciente de 2019, figuras mundialmente reconocidas como Missy Elliott y Yusuf/Cat Stevens fueron admitidas junto a legendarios cantautores que escribieron éxitos para ellos mismos y para otros -John Prine y Tom T. Hall- y creadores de éxitos entre bastidores como Dallas Austin (“Unpretty” de TLC, “The Boy Is Mine” de Brandy y Monica) y Jack Tempchin (“Peaceful Easy Feeling” de los Eagles, “You Belong to the City” de Glenn Frey).

Lo más agradable de todo es que la ceremonia ofrece cada año el talento de las superestrellas, a menudo en escenarios completamente únicos: En 2019 actuaron Justin Timberlake, Bonnie Raitt, Dave Matthews y Sara Bareilles; en 2018 fueron Neil Diamond, Ariana Grande, John Mellencamp y Usher, y Mariah Carey dio un discurso divertidísimo induciendo a Jermaine Dupri; en 2011 el espectáculo terminó con Billy Joel y Garth Brooks cantando a dúo con sombreros de vaquero negros a juego.