La ya tradicional «fiesta del banderazo», evento pensado para que los estudiantes de sexto año que egresan de la secundaria despidan una etapa de su vida que concluirá con el último día de clases de este año, fue el marco elegido por el Registro Civil, organismo dependiente del Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, a cargo de Juan Cruz Miranda, para dejar formalmente lanzada la campaña «Vuelta a clases 2023».

Consultado sobre los alcances del operativo, Rodolfo Herrera, a cargo de la institución exhortó a todos los jóvenes y las jóvenes de Capital y todo el interior de nuestra provincia que ya cumplieron los 14 años de edad, a concurrir a la oficina de calle República 1052, en el horario de 7.30 a 12 o por la tarde de 14.30 a 19 horas para realizar actualización de su DNI.

«El trámite es rápido, solo tienen que presentar un acta de nacimiento, no importa que no sea actualizada y $300. Tener su DNI actualizado les facilitará un sinfín de trámites que les espera, tales cómo gestionar su título secundario, realizar su viaje de fin curso, inscribirse en carreras terciarias o en la universidad, entre otros», aseguró el director, quien también comentó que durante la campaña de información en la plaza 25 de Mayo pudieron conocer de una importante cantidad de jóvenes que aún no cumplieron con el trámite.