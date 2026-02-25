En el marco de la Feria de la Puna

Acercando los trámites del Estado a más catamarqueños, el Registro Civil Catamarca realiza nuevos Operativos del Móvil de Documentación Rápida en el departamento Antofagasta de la Sierra, con el objetivo de llegar a cada localidad de la Capital y del interior provincial.

En esta oportunidad, el equipo del organismo brindará atención para la realización de trámites de DNI (actualizaciones de mayores y menores, reposiciones y nuevos ejemplares) y Pasaporte, además de otras consultas, permitiendo a vecinos y vecinas gestionar su documentación sin necesidad de trasladarse a otras localidades.

Cronograma

El Móvil estará el jueves 26 y el viernes 27 en la plaza principal de Antofagasta de la Sierra, de 9 a 13 horas por la mañana, y por la tarde en el Predio de Ganadería de la «XXXV Feria Ganadera y Artesanal de la Puna» de 17 a 20 horas. Y el sábado 28 en el Centro de Interpretación e Integración Comunitaria de de El Peñón de 9 a 13 horas.

Costos de los trámites según RENAPER

Los operativos se desarrollan en el marco del trabajo articulado con el Registro Nacional de las Personas (Renaper), organismo que establece las tarifas vigentes para los trámites:

DNI (nuevo y actualizaciones): $7.500

Pasaporte (nuevo y actualizaciones): $70.000

Estos operativos forman parte de la planificación anual para fortalecer la presencia territorial y garantizar el derecho a la identidad en cada punto de la provincia, especialmente en zonas alejadas.

Con esta política pública que busca igualdad de oportunidades y acceso ágil a servicios esenciales, el Gobierno de la Provincia y el Ministerio de Gobierno, Seguridad y Justica de Catamarca a través del Registro Civil, reafirman su compromiso social con todos los catamarqueños.