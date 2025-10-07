SÁBADO 11 EN CACHALAHUECA



También participará Mar Selecta, referente del reggae roots y dancehall, que abrirá y cerrará la noche con una selección musical.

El sábado 11 de octubre, a las 22, la Cooperativa Cachalahueca (Florida 660) será el escenario de “Latido Reggae bajo las estrellas”, una propuesta que invita a disfrutar de una noche de música en vivo, comunidad y la magia del cielo catamarqueño.

El evento marcará el regreso a Catamarca de Sol Margueliche, cantante y compositora con más de 15 años de trayectoria en la escena reggae, que llega desde Buenos Aires en formato sound system. Su repertorio combina letras de conciencia y vibración positiva, y en esta ocasión compartirá escenario con invitados locales de rock, jazz, funk y soul. También será parte Mar Selecta, referente del reggae roots y dancehall, quien abrirá y cerrará la noche con una selección musical cuidadosamente curada para encender la pista con puro fuego reggae.

Las entradas anticipadas tienen un valor de $3000 y en puerta $5000. Para reservas y más información, se puede contactar al 3834 057751 o a través de Instagram en @solmargueliche.

Sol Margueliche

Cantante, compositora y docente argentina. Su música fusiona roots, rap, fusión y canción latinoamericana, con mensajes de amor propio, conciencia y conexión con la naturaleza. En los últimos años lanzó nuevas canciones y colaboró con artistas de Argentina, Brasil, México, Colombia e Italia. En 2025 participó en festivales y conciertos en Buenos Aires, Córdoba y Jujuy. Además, estrenó el ciclo “Invernadero Reggae” en su canal de YouTube, donde presenta sesiones en estudio con colaboraciones y versiones inéditas.

Sus shows en vivo se destacan por la energía y la potencia de su formato sound system, con instrumentales propias que amplifican su mensaje y su sonido.

Más información y música disponible en sus redes sociales, Spotify y canal de YouTube (https://www.youtube.com/@SolMargueliche)