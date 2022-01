Música

Sir Elton John hizo que le enviaran una guitarra vintage a Sam Fender.

La leyenda de la música, de 74 años, es muy amigo del rockero de 27 años desde que actuó en la fiesta de los Oscar de la Fundación Elton John contra el SIDA en 2020.

Y el guitarrista de Elton, Davey Johnstone, reveló que el autor de ‘Rocket Man’ le pidió que eligiera un regalo especial para el autor de ‘Seventeen Going Under’. En el podcast “Greatest Music of All Time”, dijo: “El año pasado Elton me llamó y me dijo: ‘Quiero comprar una guitarra para Sam’. Así que fui a una de mis tiendas locales preferidas , probé algunas y encontré una Strat (Stratocaster) azul polvo con un par de bonitas abolladuras y raspaduras. Evidentemente, a Sam le encantó”.

Recientemente, Sam prometió colaborar “definitivamente” con Elton en el futuro. La apretada agenda del rockero de ‘Play God’ en 2021 hizo que tuviera que rechazar una oferta para formar equipo con el icónico músico en su álbum ‘Lockdown Sessions’.

Sam explicó: “Suena horrible decir: ‘Estaba demasiado ocupado para trabajar con Elton’, pero necesitaba terminar mi álbum. Definitivamente, lo mío con Elton ocurrirá en algún momento. Sólo tenemos que encontrar tiempo para meternos en el estudio”.

El músico podría tener algo de tiempo libre en breve, ya que admitió que todavía carga con mucho trabajo, tan intenso que explicó que ya tiene material escrito para su tercer álbum. Dijo: “Ese álbum fue un trabajo duro. Escribí unas 60 canciones para él. Algunas de esas canciones se trasladarán a mi próximo disco, ya que no las terminé todas”.

Matilde Moyano