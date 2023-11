El diputado radical José «Chichí» Sosa denunció «una mesa chica» entre oficialistas y opositores para avanzar con la reforma. Pidió «diálogos institucionales».

José “Chichí” Sosa, dijo en la sesion que tuvieron una reunión algunos radicales en la casa de Fray Mamerto Esquiú del diputado y presidente de la UCR Alfredo Marchioli con represnetantes del Gobierno encabezados por el vicegobernador Rubén Dusso.

Además de Marchioli, estuvieron en el encuentro los diputados Luis Lobo Vergara, Luis Fadel, Juana Fernández, Alejandro Páez y Alicia Páez.

“Acaban de ganar por el 54% de los votos, no es necesario apurar los tiempos ni actuar con la ansiedad con la que actúa el Gobernador. Él dijo que está hablando con algunos legisladores en una suerte de mesa chica y entre gallos y medianoche arreglar algunas cosas. Eso no sirve y el principal perjudicado es el oficialismo”.

“Con qué necesidad esto. Yo no me quiero ir de acá sospechado de que hice un acuerdo para que se apruebe la reforma para que me des un lugar en el Fideicomiso minero, como es la propuesta que le hizo el Gobierno a la oposición y que orgánicamente dijo que no”, añadió en alusión a una oferta del año pasado.

El diputado Hugo Ávila, comenttó:

más que una responsabilidad del oficialismo», el tratamiento de la reforma “es una responsabilidad de la oposición porque el oficialismo ha perdido bancas en la Cámara de Diputados”.

“Si antes le faltaban tres diputados ahora le faltan cuatro. Creo que la pelota está en el arco opositor”. “La reforma no debe estar limitada a reducir las reelecciones sino más amplia que incluya las condiciones del salario y la descolonización del Poder Judicial” finalizo.

El diputado Tiago Puente también pidió hablar:

Desde “un primer momento planteamos que estamos a favor de la reforma y que es el 2024 el año de la reforma”. “Lamentablemente no tenemos respuestas concretas sobre el Tribunal de Cuentas que lo presida la oposición, que podría estar en el núcleo de coincidencias básica como la boleta única o el balotaje”.

Más adelante, Puente afirmó que el Gobernador “no puede actuar por torpeza” y pidió que la reforma se trate con “la madurez que corresponde logrando los consensos necesarios y respetando al pueblo de Catamarca que ha dicho que el 10 de diciembre ingrese un nuevo bloque”. En este contexto, añadió: “A nosotros nos ha puesto como oposición colocándonos cuartos, primero Unión por la Patria, segundo el voto en blanco, tercero La Libertad Avanza y cuarto Juntos por el Cambio”. “Les pido que no dinamiten la posibilidad real de que el 2024 nos encuentre a todos discutiendo la reforma de la Constitucional, tema que no es prioritario en un país con un más de 45% de pobreza. Le pido al Gobierno que tenga un poco más de tacto político y que después del 19 de noviembre discutamos la reforma con la UCR y con las otras fuerzas políticas”, cerró.