El radical cambio de Marco Antonio Caponi: adelgazó 7 kilos en un mes

17 octubre, 2020 23:15

Marco Antonio Caponi estuvo bajo un estricto régimen alimenticio durante un mes. El actor mostró los increíbles resultados que obtuvo.

Después de mucho esfuerzo, Marco Antonio Caponi logró alcanzar uno de sus objetivos más buscados. Y es que el actor contó en sus redes sociales que quería bajar de peso. Afortunadamente, pudo mostrar el radical cambio que tuvo en tan solo un mes.

Fue el 21 de septiembre, justo para el comienzo de la primavera, cuando Marco Antonio Caponi se propuso bajar de peso. En su cuenta oficial de Instagram el actor compartió sus deseos de cambiar algunos de sus hábitos alimenticios para tener una vida más saludable.

Finalmente, hoy, casi un mes después, mostró la gran evolución que logró en tan poco tiempo. Hizo una comparación, como un “antes y después” en su cuenta de Instagram, usando la misma remera de la Selección Argentina. Además, contó cómo fue que hizo para lograr su objetivo.

Cuando comenzó con su dieta escribió en sus redes: “En el día de la primavera, florecer será retomar la energía poderosa de las redes para volver a entrenar”. Y también contó que estaba pesando 100,3 kilos. Durante el resto de los días fue compartiendo diferentes fotos y videos en donde se lo veía ejercitando y cambiando sus rutinas alimentarias.

Pero hoy, después de casi un mes, Marco Antonio Caponi escribió: “100,3 vs 93, desintoxicación activada, llega lo más difícil”, junto a la impactante imagen del antes y después. “Seguir cultivando salud. Esto continuará ya sin grandes resultados físicos, no es mi objetivo; pero quiero entrenar y eso para mí es terreno ganado. 4 años en modo sedentario. El desafío es personal. (Entrenar da libertad al desajuste) Anoche me comí́ una pizza entera y un litro de cerveza, ¿y que?”, escribió Marco Antonio.

