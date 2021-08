Messi, de 34 años y flamante campeón de la Copa América con el seleccionado de la Argentina, acudió a su presentación oficial junto a su esposa Antonela Roccuzzo y los tres hijos del matrimonio: Thiago, Mateo y Ciro, más su padre y representante Jorge Messi.

Las principales frases de Messi en la conferencia del PSG:

“Mi salida del Barcelona fue muy dura, pero estoy feliz de estar en París”

“Quiero conocer a mis compañeros y ponerme a entrenar ya”

“Agradezco al PSG porque se arregló todo rapidísimo, ni bien se enteraron del comunicado del Barcelona”

“El PSG está preparado para pelear y ganar todo, espero que podamos conseguirlo”

“Viene al PSG porque es un club ambicioso. Mi llegada a París fue una locura y sorprendente”

“No es fácil ganar un a Liga de Campeones, podes tener el mejor equipo del mundo y no ganarla. El PSG estuvo cerca teniendo un equipazo y no lo pudo conseguir. Es una competición donde están los mejores y es difícil ganarla. Hay que ser un grupo unido y fuerte, un vestuario bueno, y es lo que se ve de este grupo de afuera. No siempre ganan los mejores, también en el fútbol hace falta siempre un poquito de suerte”

“Vengo a ayudar, a dar lo máximo. Mi sueño es levantar otra Champions”

“Conocer el vestuario, a Di María y a Neymar, hizo mucho para elegir este lugar”

“Que Pochettino sea argentino facilita mucho, hablamos y estuvo todo bien desde el principio”

“Quiero jugar lo antes posibles, pero seguro tengo que hacer una pretemporada”

“Me gusta ganar y soy un ganador, me gusta seguir cumpliendo objetivos”

“Tengo la misma ilusión como cuando era un nene, tengo ganas de ganar, voy a hacer todo el esfuerzo para lograr los objetivos”