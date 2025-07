Música

En una entrevista, el líder de la banda reveló: “¡mi nuevo disco de Gorillaz está en cuatro idiomas!”.

“Estuve increíblemente ocupado haciendo música; es lo que me encanta hacer. Supongo que pronto tendré que compartir algo. ¡Inevitablemente, siempre habrá una bolsa llena de cosas que hay que tirar a la basura!”, añadió.

Albarn también dijo que el álbum no llegaría hasta 2026, a pesar de que en marzo mencionó que el disco llegaría este año.

Takeway from the new Damon interview in The Times: “My new Gorillaz record is in four languages!” (and, “Apart from a few live dates later this summer, Albarn’s cartoon behemoth will not return until next year.”)

