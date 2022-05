ASÍ LO DECLARÓ EL CONTADOR IVÁN SEGOVIA

Explicó cómo era su trabajo con el trader. Según el testimonio, ese pasivo lo tuvo hasta abril del 2021.

Diego Iván Segovia, que fue contador de Adhemar Capital SRL, declaró en la causa en la que se investiga al trader y a sus laderos. Segovia fue llamado como testigo pero las querellas solicitaron que sea detenido. En su declaración, el contador brindó información importante, dijo que además de ser contador es inversionista (Ver relacionado). Asimismo dijo que, según su intervención en la empresa, Edgar Bacchiani tenía un pasivo de alrededor de dos mil millones de pesos.

Se tuvo acceso al testimonio completo brindado por el individuo y en el que textualmente señala: “Yo fui asesor externo de la empresa Adhemar Capital SRL. Para mí era uno más de los clientes que tengo dentro de la cartera de clientes; soy un contador independiente”.

“El negocio Adhemar Capital SRL, según entiendo por lo transmitido por el Sr. Bacchiani, era una empresa de trading de criptoactivos. (…) El negocio del trading consiste, por medio de operaciones de compra y venta por el intercambio de criptoactivos utilizando la fluctuación de valor de los mismos, lo que se busca es incrementar la cantidad de esas existencias. Yo era tenedor de cuenta de los libros contables”, explicó.

Dijo que “los gerentes de la empresa, según los recibos de sueldo, era el Sr. José Blas como gerente zonal y el SR. Alexis Sarroca como gerente de sucursal”. Respecto a los balances que realizó dijo que “se cerró un solo balance hasta el día de la fecha, por lo menos que haya auditado yo, que fue el del año 2019, no recuerdo exactamente el número, pero fue con una mínima pérdida, producto del inicio tardío de las operaciones”.

Aseguró que trabajaba a requerimiento de la empresa, “estaba cuando ellos me lo requerían. Un momento claro fue cuando la empresa tuvo una intervención de la Inspección General de Rentas, por lo que tuve que asistir a la empresa para atender a los mismos. Otra tarea que he realizado en la empresa es la auditoría de las carpetas de los legajos de los inversores (…). Yo no puedo dar fe de los orígenes de los fondos, los certificados los hacen los contadores que llevaban los inversores. La última de estas auditorías es diciembre”.

Respecto a si las operaciones que se hacían eran en dólares o pesos, dijo que solo intervino en carpeta con pesos, “no tengo conocimiento que existían carpetas con dólares. A mí no me llegó ninguna documentación de contratos que hayan hecho en dólares. Solo escuché por trascendidos que la empresa trabajaba con dólares. Hubo un momento en el año 2020 en que una auditoría de Rentas de la Provincia solicitó a las escribanías los contratos que se habían firmado por el Sr. Bacchiani antes de que sea una SRL, y en ese momento había operaciones en dólares, después si continuaron no tengo conocimiento”, aseguró.

Finalmente dijo que hizo el balance del año 2020 porque antes de eso no estaba constituida la sociedad y él no asesoraba. “El del año 2021 no lo efectué porque no me lo encargaron pero puede no estar hecho porque hasta el 30 de abril se puede hacer la asamblea general para aprobar el balance”. En ese contexto dijo que “el pasivo de la empresa, según el último control de los legajos de las inversiones, aproximadamente era de dos mil millones de pesos. Esto es de la información concentrada que a mí me proveían, pero existía una base de datos central”, puntualizó.

Diego Segovia, el contador de Bachiani, además era inversor

En otro tramo del testimonio dado por Diego Segovia en el marco de la investigación al trader, dijo que era inversor en Adhemar Capital y que le debe dinero. Expresó además que desconoce por qué cesaron los pagos.

“Yo soy inversor de la empresa y en la actualidad se me debe el dinero. Desconozco a qué se debe que cesó los pagos. Los pagos dentro de las empresas los autorizaba Edgar Bacchiani, él era también el encargado de manejar las criptomonedas. Tengo en conocimiento que la empresa tenía una serie de apoderados, pero desconozco si los mismos tenían poder de decisión; de lo que yo pude ver en la empresa, sobre todo las decisiones que ‘atañaban’ a mi trabajo, eran todas tomadas por Bacchiani”, detalló Segovia.

Dijo que es asesor de la empresa desde que la SRL empezó sus operaciones y es inversor en la SRL desde febrero de 2021.

Tras ser consultado si conoce por qué se cesó el pago dijo que “tal vez habrán sido situaciones internas, porque hasta el último pago que hizo fueron normales” y subrayó que “sí había activos para enfrentar la deuda, pero desconozco las situaciones que llevaron a que se deje de pagar”.

Finalmente manifestó que en enero de este año dejó de prestar servicios al trader.

Fuente: El Chasqui Digital