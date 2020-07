Si no lo vives no lo sabes: ser ‘gamer’ es mucho más que jugar a videojuegos. Es estar al tanto de las novedades del mercado, disfrutar tanto de jugar como de ser espectadores de videojuegos en vivo, ponerse a prueba en competiciones online o presenciales, bucear en las innovaciones del mercado, tener un ránking de juegos, compartir trucos (o tenerlos, ¡pero no hacerlo!), tener una consola favorita, marcar en el calendario el estreno de una nueva promesa y aprovechar una buena oferta para hacerte con un nuevo artículo para la colección. Aquellos que asocien los videojuegos a la soledad o a un ocio marginal no pueden estar más equivocados: solo en España hay 18 millones de gamers, que encuentran en los mandos una afición a menudo compartida con amigos, parejas y jugadores desconocidos a través de la red.

Y, para quienes disfruten de esta afición, existe un portal que recoge en su catálogo todo lo que a un gamer pueda interesar: portátiles, consolas, ordenadores de sobremesa, monitores, videojuegos, componentes, accesorios, routers, realidad virtual, merchandising… Es Amazon Gaming Store. Cada uno de los productos está clasificado según las tendencias más habituales: PC Gaming, consolas y videojuegos y productos para el gamer. ¿Quieres empezar a bucear por él?

Portal de Amazon Gaming Store. Amazon

Algunas secciones destacadas

– Monitores. No es lo mismo construir un universo con Minecraft en un monitor Full HD que en uno que no lo es, ¿verdad? Encuentra en esta selección de productos el que más se ajusta a tus expectativas.

– Accesorios. Los accesorios son los que dan el toque final de calidad a la experiencia en el mundo gamer: auriculares, fundas, mandos especializados, productos con diseños únicos… ¿Algún capricho a la vista en esta sección?

– Consolas y videojuegos. Seas más de Nintendo Switch, de PlayStation o de Xbox, en este apartado encontrarás desde los más clásicos hasta las últimas tendencias, para que te hagas con tus productos favoritos.

– Realidad virtual. Dale a tus videojuegos un giro de 180 grados con unas gafas de realidad virtual y complementa la experiencia con otros accesorios.

