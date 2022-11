Música

Daniel Vangarde anunció un doble álbum recopilatorio de la música que compuso entre 1971 y 1984.

Vangarde, que es el padre de Thomas Bangalter de Daft Punk, fue un prolífico compositor y productor durante los años 60, 70 y 80.

Es la primera vez que el músico recopila todo su material en un único lanzamiento: “The Vaults Of Zagora Records Mastermind (1971-1984)”

El doble LP de vinilo, el CD y el lanzamiento digital saldrán a la venta el 25 de noviembre a través de Because Music.

Entre los lanzamientos notables de Vangarde se incluyen la coescritura y la producción de éxitos como “D.I.S.C.O.” (grabado por Ottawan), “Cuba” de The Gibson Brothers, y “Aie a Mwana” de Black Blood (posteriormente grabado por Bananarama).

El título del álbum recopilatorio hace referencia al nombre del sello discográfico que fundó Vangarde, llamado Zagora, en 1975.

Vangarde editó música bajo varios nombres, como Who’s Who, cuya música también aparece en el próximo recopilatorio.

Lista de canciones de “The Vaults Of Zagora Records Mastermind (1971-1984)”:

Side A

01. Starbow – ‘Voyager II’ (12” version)

02. The Electronic System – ‘Moog Jealousy’

03. Daniel Vangarde – ‘La Poursuite’

04. Who’s Who – ‘Dancin’ Machine’

05. Starbow – ‘Intersidereal Message’ (12” version)

Side B

01. Soul Iberica Band – ‘I’m looking For Jeremy’

02. La Boca – ‘Laugh’ (The Longest Laugh In The Disco History)

03. The Lovelets – ‘Midemman’ (Theme For Midem ‘74)

04. Yamasuki – ‘Kono Samourai’

05. Amii Stewart – ‘Rocky Woman’ (12” version)

Side C

01. Who’s Who – ‘Palace Palace’ (12” version)

02. The Great Disco Bouzouki Band – ‘Greek Girls’

03. Vicky Edimo – ‘Let Me Love You Tonight’

04. The Gibson Brothers – ‘Come To America’ (Instrumental Disco Version)

05. Black Blood – ‘A.I.E.’ (A Mwana)

Side D

01. La Compagnie Créole – ‘Le Nuit Des Requins’

02. Ottawan – ‘Qui Va Garder Mon Crocodile Cet Été?’ (Extended)

03. Rocky & Vandella – ‘Dès Que T’as Dit Disco T’as Tout Dit’ (Extended)

04. François Patrice – ‘La Contrat’

05. Daniel Vangarde – ‘Une Comète Va Rectontrer La Terre’

PABLO DE MATTEI

-DJ PAUL (AR) –