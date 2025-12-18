El Nodo Tecnológico de la Capital invita a la comunidad a participar en una serie de Talleres de Prevención Digital diseñados para abordar la creciente preocupación por la seguridad en línea. La iniciativa busca ofrecer herramientas prácticas y consejos concretos para ayudar a los participantes a identificar riesgos, proteger sus datos personales y prevenir delitos informáticos.

Estos talleres son parte de la estrategia del Nodo Tecnológico para fomentar una cultura de seguridad digital y empoderar a la ciudadanía en el uso responsable y consciente de la tecnología.

A continuación, los detalles de las jornadas de capacitación, ambas con modalidad presencial y virtual:

Para más información y detalles sobre estos y otros eventos, se invita a los interesados a visitar la página oficial del Nodo Tecnológico.