La Municipalidad de la Capital ha dado a conocer los requisitos estrictos para la venta de pirotecnia durante el período festivo, con el objetivo primordial de garantizar la seguridad de la comunidad y el cumplimiento de la normativa vigente, que prioriza la reducción de ruidos molestos.

Fabiana Pereyra, administradora de habilitaciones comerciales, destacó el cambio significativo en la regulación. «Se ha establecido un listado de solo 15 productos autorizados para la venta, alineándose con la ordenanza libre de pirotecnia sonora». Este enfoque busca reducir el impacto del ruido y los riesgos asociados, promoviendo un entorno más seguro para los grupos vulnerables (niños, personas mayores y animales).

Controles y Requisitos Obligatorios

Pereyra informó que los controles para la habilitación de comercios ya han comenzado, y la supervisión es un proceso crucial que involucra a varias áreas: Inspección General, Obras Públicas y la Policía, a través del servicio KUNTUR.

La administradora enfatizó que los comerciantes deben cumplir con todos los requisitos de manera estricta durante la primera visita del inspector, ya que «no hay posibilidad de una segunda revisión».

Los requisitos técnicos obligatorios para obtener la autorización provisoria de venta incluyen:

Un matafuegos de 20 kilos .

Ventilación adecuada en el local.

Un tablero eléctrico de corte .

Un bidón de agua de 20 litros .

Dos baldes de arena .

Que la persona responsable del comercio sea mayor de edad .

Un cartel de salida de emergencia visible.

Participación Ciudadana y Denuncias

La Municipalidad ha hecho un llamado a la comunidad para que participe activamente en la regulación de la venta de pirotecnia ilegal o ruidosa.

Línea de Denuncia: Se ha implementado un servicio de denuncia a través de la línea 147 del Espacio Cerca .

Finalidad: Se invita a los vecinos a reportar comercios que no cumplan con la normativa o que vendan productos prohibidos. Este servicio es fundamental para proteger a personas con capacidades diferentes, ancianos y animales.

Con estas medidas, que se enfocan en la regulación estricta y la colaboración ciudadana, la Municipalidad se compromete a garantizar la seguridad de todos sus ciudadanos durante las festividades, promoviendo un ambiente más tranquilo y seguro en la Capital.