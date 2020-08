El ministro de Educación aseguró que las clases terminan a fin de año y no habrá promoción

10 agosto, 2020 8:25

Nicolás Trotta, actual ministro de Educación de la Nación, dio a conocer que no habrá promoción este año y que se reorganizará el sistema.

Algunas de la máximas que dio Nicolás Trotta, actual ministro de Educación de la Nación, son que el ciclo escolar va a terminar este año, incluyendo las vacaciones de invierno, y que no se va a promocionar. Es decir, en 2021 se hará una revaluación de los contenidos dictados.

“La reorganización implica que el año próximo sea algo extraordinario. Una niña que pase a quinto grado, antes de poder abordar los contenidos de quinto grado, vamos a tener que garantizar los aprendizajes de cuarto. Y esto va a implicar uno, dos o tres años de reorganización para no renunciar ni a los aprendizajes ni a la calidad educativa. Esto impacta de manera fuerte en el sistema educativo argentino, pero también en todo el mundo”, detalló Trotta en una entrevista ofrecida a FM Milenium.

A eso, añadió: “Estamos trabajando la estrategia de promoción. No se va a promocionar de año. Tenemos que poder establecer una pauta de reorganización de lo que tiene que ser la propuesta pedagógica del año, donde primero vamos a tener que garantizar los contenidos y reorganizar los del año anterior“.

El coronavirus y la cuarentena generaron un impacto profundo en el aprendizaje y el sistema educativo. Luego de esta etapa, las aulas van a ser heterogéneas y más desiguales: ya anticipó que el regreso será en forma escalonada, tanto para alumnos como para personal docente.

En referencia a esta situación, el ministro enfatizó: “Tiene un impacto subjetivo en los chicos y chicas que no pueden ir a la escuela; un impacto psicosocial que implica poner en suspenso toda la realidad de sociabilización, que es tan trascendente en distintos momentos de la vida escolar”.

Con respecto a la situación del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), no dudó: “Hasta que no haya un cambio de la realidad epidemiológica no podemos proyectar un regreso”.

FUENTE: RADIO MILENIUM

