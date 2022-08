LA BILLETERA VIRTUAL DE BACCHIANI

El juez federal Miguel Ángel Contreras hizo declaraciones sobre las últimas novedades del caso Adhemar Capital, reconociendo que esta mañana “el reflejo de pantalla” indicó la existencia de fondos en al menos una de las billeteras virtuales de criptomonedas de Edgar Bacchiani. A la consulta de es certero el dato de los 58 millones de dólares, respondió: “En principio sí”, con un manto de precaución, pero de confirmación al mismo tiempo.

“Estamos trabajando permanentemente. Ahora tengo una reunión, salgo de acá y vuelvo a la Policía Federal porque quiero que el señor Bacchiani me aclare un par de cosas”, sostuvo.

Indicó que se abrió una cuenta. “Por el momento ser abrió una y no tenemos certezas de si hay más. Tengo que hablar con los peritos de certezas, dudas y recomendaciones que nos puedan hacer. Estamos en plena faena de determinación de un modo definitivo respecto de lo que hay para no dar ninguna información que pueda ser desmentida. Es cuestión de horas”, anticipó.

El juez optó por tener paciencia y esperar “algunas explicaciones” por parte de Bacchiani. También reconoció que la operatoria duró no más de 20 minutos, a diferencia de anteriores oportunidades en las que los procedimientos terminaban en la nada.

“Tenemos solamente una información extraoficial que tiene que ver básicamente con una mirada inicial que se dio a la cuenta del señor Bacchiani y que fue recibida”, comenzó diciendo en una nota radial este mediodía.

“Pero básicamente y oficialmente yo necesito el informe que me tienen que enviar los peritos. De manera tal que no me quiero adelantar hasta no tener certezas al respecto de lo que me indican los peritos preferiría no hablar de cifras ni nada por el estilo hasta no tener el informe en las manos”. Lo que se conoció de manera extraoficial es que el numero divisado se acerca a los 58 millones de dólares. También dijo que será importante saber qué posiciones toman en la Justicia local, en Córdoba, Tucumán y La Rioja, donde se denunciaron multiples estafas por la firma Adhemar Capital.

“Se ha encontrado (dinero); pero quiero saber en qué consiste, de qué se trata. Tenemos que analizar esto desde el punto de vista oficial de la gente que entiende cómo es el manejo de todas estas cuentas, cómo se deben leer los reflejos de pantalla y cuando tenga eso en las manos quizás podamos afirmar de forma seria y definidamente qué es lo que se ha encontrado”, sentenció.

Contó que parte de la visualización que se hizo de las cuentas en presencia de los Secretarios, de Fiscales y querellantes.

“En lo particular yo preciso, al margen de la opinión que pueda tener cada uno respecto de lo que se vio, y como uno no es experto en el tema, necesitamos precisamente que esta gente que ha venido de Buenos Aires específicamente para ilustrarnos y auxiliarnos técnicamente con esto que tiene que ver con la criptomoneda, nos de la certeza de que existe tal moneda desde el punto de vista cuantitativo y en qué consiste. No me quiero adelantar”, dijo.

Además, comentó que, a diferencia de otras operatorias, esta fue notablemente rápida. Bacchiani “entró a los pocos minutos” a las cuentas virtuales. “Todas aquellas especulaciones que hacíamos, me incluyo… esto se dio en 15 o 20 minutos”, reconoció.

Fuente: El Chasqui Digital