ESTE VIERNES 26 A LAS 20 HS

Este viernes 26 de agosto, a las 20, en la Casa de la Cultura tendrá lugar un Concierto Coral con la presentación de dos agrupaciones de la provincia de Mendoza y la participación del Coro Polifónico de la provincia, como anfitrión de la velada.

Los coros mendocinos Coral Víctor Volpe y Viento Sur Grupo Coral presentarán su impronta y trabajo musical actual, por lo que se espera un repertorio variado para el público catamarqueño. Por su parte, el Coro Polifónico, bajo la dirección de Vanina Aredes, compartirá parte de la música que se encuentra preparando.

El Coral Víctor Volpe es un elenco íntegramente masculino, que se destaca por su sonido particular y repertorio afín. Fue fundado a mediados de 1997 por ex integrantes de los “Niños Cantores de Mendoza”, y actualmente se encuentra bajo la dirección de Jorge López. El repertorio es variado e incluye obras de distintos géneros: sacro, clásico, folklore argentino y latinoamericano, tangos, negro spirituals y música del barroco. En 2021, luego del receso impuesto por la pandemia, estrenó un nuevo repertorio de rock nacional con obras de Charly García, Fito Páez, Pappo, entre otros, logrando gran impacto por la renovada calidad interpretativa.

Viento Sur es un coro independiente dirigida actualmente por Guadalupe Rizzi, que este año cumple 25 años de trayectoria compartiendo música popular argentina y latinoamericana. Selecciona su repertorio teniendo en cuenta, no sólo la complejidad de cada obra, sino también la profundidad del mensaje que con ella se transmite. Desde sus comienzos la agrupación se vincula con organismos de derechos humanos acompañando, a través de la canción, el pedido de Memoria, Verdad y Justicia.

La entrada es libre y gratuita y el concierto tendrá lugar en el primer patio de la Casa de la Cultura (San Martín 533).