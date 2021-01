El infectólogo Pedro Cahn declaró que decir que abran las escuelas "es marketing político"

24 enero, 2021 17:29

Pedro Cahn es uno de los médicos que asesora al presidente y señaló que aquellos que dicen que hay que abrir las escuelas están haciendo marketing político.

Pedro Cahn es uno de los infectólogos que asesora al presidente y habló sobre la apertura de las escuelas en plena pandemia de coronavirus. El médico afirmó: “Decir ‘abran las escuelas’ son expresiones que sirven solamente para hacer marketing político”.

En una entrevista el Director Científico de la Fundación Huésped se refirió a la situación epidemiológica y el retorno presencial a las clases.

“Estoy totalmente de acuerdo con que hay que retomar la actividad presencial en las escuelas, pero veamos cómo lo hacemos. Es irresponsable decir una fecha para calmar a los padres”, dijo en charla con FM Milenium.

Y añadió: “Los chicos contagian y se contagian. Hay que ver cómo se hacen las cosas para que los chicos puedan volver a la actividad presencial. La escuela no tiene por qué ser un foco de contagio, pero depende cómo se maneje”.

También dijo que le parece perfecto que se abran las escuelas, pero que se debe evaluar cómo viaja la gente hasta ellas y que hay que pensar en los maestros que van a tres establecimientos por ejemplo.

El especialista reconoció que lo critican en las redes sociales, pero que en la calle se encuentra con gente que lo alienta a seguir adelante y el siente pudor porque lo único que hace es ejercer su profesión.

Pedro Cahn y su vínculo con la política

A su vez, remarcó que no le interesa tener ninguna relación política: “Yo tengo una posición frente a los hechos de la vida política, pero eso jamás interfirió en mi decisión. Si esta pandemia hubiera sucedido con otro presidente de otro signo político y me hubieran llamado, yo hubiera ido igual, y hubiera dicho las cosas que dije. Mi participación en esta gestión no es política”.

Por otra parte remarcó que para él las cosas no se hicieron mal con el establecimiento de una cuarentena temprana, ya que eso dio el tiempo necesario para fortalecer el sistema de salud: “se incrementó en un 45 % la previsión de camas en terapia intensiva, respiradores, y que hizo que no tuviéramos que vivir en la Argentina situaciones donde una persona no tuviera una cama con oxígeno si lo necesitaba”.

Cuando le consultaron qué se podría haber hecho mejor, puntualizó: “El cierre del aeropuerto se tendría que haber hecho más ejecutivamente, con más controles al ingreso de la gente de afuera. Pero todo era ensayo y error porque no había un libro antecedente al cuál consultar”.

Mirá de paso el caso de la enfermera que se contagió de Covid-19 después de haber sido vacunada:

