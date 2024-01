Música

El legendario compositor de cine confirmó que aún no decidió retirarse. Afirmó que «le gusta mantener la mente abierta».

Williams, de 91 años, lleva ganados cinco premios de la Academia de una asombrosa cifra de 53 nominaciones, y es conocido por su trabajo en películas como Star Wars, Tiburón, Indiana Jones y Harry Potter, entre otras.

Anteriormente había sugerido que su partitura para Indiana Jones y el dial del destino -estrenada en 2023- sería su última composición para una película de larga duración.

En junio de 2022, dijo: “En este momento estoy trabajando en Indiana Jones 5, que Harrison Ford -que es bastante más joven que yo- creo que anunció que será su última película. Así que pensé: Si Harrison puede hacerlo, quizá yo también pueda”, dijo.

Sin embargo, cuando se estrenó la película, ya había empezado a retractarse de esa afirmación.

Hablando con Steven Spielberg en enero de 2023, dijo: “Bueno, Steven es muchas cosas. Es director, productor, jefe de estudio, guionista, filántropo y educador. Una cosa que no es es un hombre al que puedas decir ‘no’”, dando a entender que estaría dispuesto a trabajar en futuros proyectos con Spielberg.

Ahora, en una nueva entrevista con The Times, reafirmó que no tomó ninguna decisión definitiva. “No me gustan mucho los grandes pronunciamientos, las declaraciones firmes y acabadas y rodeadas de puertas cerradas”, dijo. “Si hice una sin contextualizarla, entonces la retiro”.

“Si llegara una película que me interesara mucho, con un calendario al que pudiera hacer frente, entonces no querría descartar nada”, añadió Williams. “Todo es posible. Todo está ante nosotros. Sólo nuestras limitaciones nos lo impiden. O, para decirlo más sencillamente: me gusta mantener la mente abierta”.