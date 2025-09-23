El gobernador Raúl Jalil recibió en Casa de Gobierno a representantes de la Cámara de la Construcción de Catamarca, con quienes mantuvo un diálogo abierto sobre los cursos de acción que se llevarán adelante en el contexto actual del sector.

La reunión sirvió de marco para avanzar en la implementación de un programa integral para la construcción de cordones cunetas, veredas y canales en distintos puntos de la provincia. La iniciativa busca mantener activa a la industria de la construcción local y garantizar la continuidad de la mano de obra, en un escenario marcado por la falta de envíos de fondos nacionales para la obra pública.

La presidenta de la Cámara de la Construcción, Anahí Díaz, valoró la convocatoria y resaltó que “a diferencia de otras provincias, en Catamarca estamos tratando de mantener el nivel de empleo”. En esa línea, agregó: “si bien es una tarea difícil porque las condiciones están permanentemente transmutando, ha sido un acuerdo que hemos logrado con el gobernador de seguir por este camino para garantizar el trabajo de nuestra gente”.

Asimismo, se abordó la propuesta de avanzar con la creación de canales de riego a lo largo de la provincia, una pieza fundamental para el desarrollo productivo.

Díaz subrayó también el esfuerzo del Gobierno provincial para sostener al sector: “desde nuestra delegación hemos celebrado, desde que comenzó esta problemática, la actitud del gobernador de intentar sostener el nivel de trabajo de las empresas constructoras. Reconocemos que es evidente la disminución de fondos que tiene la provincia, y con ello la merma en la cantidad y envergadura de las obras que se venían ejecutando”.