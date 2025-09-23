En el marco de la visita del gobernador Raúl Jalil a la ciudad de Andalgalá para la inauguración de la pavimentación de la Ruta Provincial N°47, se rubricó un convenio para concretar una serie de obras en el departamento del Oeste.

La rúbrica del acuerdo se realizó entre el ministro de Hacienda y Obras Públicas, Juan Marchetti, y el intendente de Andalgalá, Eduardo Córdoba. Además, estuvieron presentes el senador departamental Horacio Gutiérrez, y el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Fernando Monguillot.

El texto establece que, a partir de abril de 2026, los equipos técnicos del gobierno y municipio gestionarán la elaboración y posterior ejecución de una serie de obras estratégicas.

Algunas de ellas son:

-Construcción del puente en la localidad de Choya.

-Construcción de la Ruta de Circunvalación de la ciudad de Andalgalá.

-Ejecución de asfaltado urbano.

-Ejecución de asfaltado en la localidad de Villa Vil.

-Restauración, ampliación y refuncionalización del Museo Arqueológico Samuel Lafone Quevedo.

-Ejecución de un plan de veredas urbanas.

-Continuidad de obras de agua y cloacas en la ciudad de Andalgalá.

Artículo anteriorCelebran las Primeras Comuniones en la capilla Santa Maravillas de Jesús
Artículo siguienteEl Gobierno y la Cámara de la Construcción coordinan obras de infraestructura urbana para mantener la actividad del sector
Catamarca Provincia
Catamarca Provincia
Catamarca Provincia, Diario de Catamarca, provincia del Norte de Argentina, con toda la información de la región actualizada y seleccionada. https://catamarcaprovincia.com.ar/ Esta compuesta por 3 comunicadores que trabajan para informar los eventos mas destacados y de interés, desde política a Entretenimiento y Virales.
Facebook RSS

Artículos relacionadosMás del autor