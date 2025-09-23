En el marco de la visita del gobernador Raúl Jalil a la ciudad de Andalgalá para la inauguración de la pavimentación de la Ruta Provincial N°47, se rubricó un convenio para concretar una serie de obras en el departamento del Oeste.

La rúbrica del acuerdo se realizó entre el ministro de Hacienda y Obras Públicas, Juan Marchetti, y el intendente de Andalgalá, Eduardo Córdoba. Además, estuvieron presentes el senador departamental Horacio Gutiérrez, y el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Fernando Monguillot.

El texto establece que, a partir de abril de 2026, los equipos técnicos del gobierno y municipio gestionarán la elaboración y posterior ejecución de una serie de obras estratégicas.

Algunas de ellas son:

-Construcción del puente en la localidad de Choya.

-Construcción de la Ruta de Circunvalación de la ciudad de Andalgalá.

-Ejecución de asfaltado urbano.

-Ejecución de asfaltado en la localidad de Villa Vil.

-Restauración, ampliación y refuncionalización del Museo Arqueológico Samuel Lafone Quevedo.

-Ejecución de un plan de veredas urbanas.

-Continuidad de obras de agua y cloacas en la ciudad de Andalgalá.