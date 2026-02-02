El Gobierno de la Provincia, a través del Poder Ejecutivo Provincial, destinó durante el período comprendido entre el año 2025 y el mes de enero de 2026 un total de $29.674.178.099 en aportes directos a los municipios, en el marco de una política sostenida de acompañamiento, fortalecimiento de la gestión local y promoción del desarrollo territorial.

Estos recursos fueron orientados a garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales, sostener la administración municipal y acompañar obras y programas con impacto directo en la calidad de vida de las comunidades de toda la provincia.

Los fondos se distribuyeron en distintos ejes estratégicos, entre los que se destacan:

-Ejecución de obras públicas, destinadas a infraestructura urbana, vial, sanitaria y de servicios básicos, permitiendo mejorar las condiciones de vida en cada localidad y fortalecer el desarrollo local.

-Asistencia para el pago del Sueldo Anual Complementario (SAC) de trabajadores municipales, garantizando previsibilidad salarial y el cumplimiento de las obligaciones laborales.

-Inversión en maquinarias y equipamiento, tanto para la adquisición como para la reparación, fundamentales para el mantenimiento de caminos, obras y servicios municipales.

-Aportes para transporte escolar, financiados a través del Fondo Educativo, con el objetivo de asegurar el acceso a la educación en zonas urbanas y rurales y promover la equidad territorial.

-Asistencia financiera general, orientada a atender situaciones de emergencia, desequilibrios financieros y necesidades coyunturales, permitiendo el normal funcionamiento de los municipios.