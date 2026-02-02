El intendente de Los Altos, CPN Raul Barot , llevó a cabo la entrega de herramientas a representantes de las delegaciones comunales y distintas áreas del municipio.

Este aporte tiene como objetivo fortalecer el equipamiento laboral, brindando mayor comodidad y mejores condiciones a los empleados al momento de realizar sus tareas dentro de la jurisdicción municipal.

La iniciativa refleja el compromiso de la institución con sus trabajadores y con las comunidades, promoviendo un servicio más eficiente y cercano.

