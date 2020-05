Ayer, inició en Catamarca una nueva etapa de la cuarentena administrada y se exceptuaron del aislamiento social, preventivo y obligatorio a más sectores, como el ejercicio de profesiones liberales, auxiliares de la medicina, las obras de construcción privada y las peluquerías. En ese marco, el gobernador Raúl Jalil adelantó que de no haber modificaciones en la situación epidemiológica de la provincia, la próxima semana se podría

habilitar la actividad de los comercios que, por ahora, no están incluidas en las excepciones.

En diálogo con el canal porteño América, el mandatario provincial indicó que en Catamarca, “así como el presidente de la Nación (Alberto Fernández) nos dio la potestad a los gobernadores para abrir algunos sectores, yo también se las di a los intendentes y hay algunos sectores que están abriendo un poco más los sectores que otros”.

Consultado si esa apertura podría ser mayor, Jalil explicó que con la pronta inauguración del Hospital Monovalente Respiratorio “Carlos Malbrán”, la provincia contará “con 150 camas más, de las cuales 33 van a ser de terapia y tenemos ayuda del presidente de la Nación que envió respiradores, por lo que creo que ya tenemos el sector de salud preparado y ahora, la semana que viene, vamos a empezar a abrir un poco más”.

El gobernador comentó que si bien Catamarca no tiene ningún caso de COVID-19, “hay que tener prudencia en cuanto a la apertura”. “Nosotros pensamos que hay que aprobar un protocolo muy exigente. La gente tiene que tomar conciencia del nuevo protocolo y, a partir de ahí, empezar a abrir los sectores que nos faltan, que son los comercios y bueno, la Educación por ahora no y las actividades recreativas no”, adelantó.

Ante la pregunta sobre el estado financiero del Estado, Jalil destacó que la provincia está siendo “muy bien asistida” por el Gobierno nacional porque si bien “la recaudación cayó un 18 por ciento, a todas las provincias nos han asistido a través de Aportes del Tesoro Nacional”.

“Por otro lado, no tenemos deuda en dólares y eso nos favorece así que, por ahora, estamos bien, pero tomando las medidas y pensando que esto se va complicar”, añadió.

Por último, insistió en la necesidad de cambiar la matriz productiva de Catamarca y avanzar con una reforma del Estado.

Por su parte, El COE para la prevención de dengue y coronavirus informó que mañana, mantendrá una reunión plenaria para definir nuevas autorizaciones de actividades exceptuadas. El objetivo de la reunión es avanzar con el estudio de las autorizaciones para la reapertura de comercios, lavaderos, inmobiliarias y actividades de empleadas domésticas.

El vocero del COE, Hernán Martel, explicó que se buscará aprobar los protocolos de trabajo para cada actividad y así permitir la normal realización de las tareas de cada rubro.

