Este viernes 19 de septiembre, a las 18 horas, el gobernador Raúl Jalil, acompañado por el intendente de Andalgalá, Eduardo Córdoba, y el senador departamental, Horacio Gutiérrez, dejará inauguradas dos obras de infraestructura vial clave para la ciudad.

Se trata de la pavimentación de la Ruta Provincial N° 113, en el tramo que conecta Chaquiago con El Potrero, con una extensión de 6,6 kilómetros, y la pavimentación de 10 kilómetros en el tramo Chaquiago–Choya.

Estas obras, ubicadas en el sur de la cabecera departamental, representan una respuesta a un pedido histórico de los vecinos de Andalgalá y se concretaron gracias al financiamiento proveniente de la minería.

El acto inaugural contará con la presencia de las autoridades provinciales, comunales, vecinos y diversos invitados especiales, en lo que será una jornada de gran relevancia para la comunidad andalgalense.

Artículo anteriorCatamarca presentará su oferta turística en la Feria Internacional de Turismo
Artículo siguienteVilla Parque Chacabuco ya tiene su renovada Plaza 1° de Mayo
Catamarca Provincia
Catamarca Provincia
Catamarca Provincia, Diario de Catamarca, provincia del Norte de Argentina, con toda la información de la región actualizada y seleccionada. https://catamarcaprovincia.com.ar/ Esta compuesta por 3 comunicadores que trabajan para informar los eventos mas destacados y de interés, desde política a Entretenimiento y Virales.
Facebook RSS

Artículos relacionadosMás del autor