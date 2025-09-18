DEL 27 AL 30 DE SEPTIEMBRE EN EL PREDIO DE LA RURAL EN BUENOS AIRES

Catamarca se prepara para desembarcar con toda su oferta turística en la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT), que se realizará del 27 al 30 de septiembre en el Predio de La Rural, en la Ciudad de Buenos Aires. Durante los cuatro días se promocionarán los destinos de la provincia con música, gastronomía y juegos interactivos en el stand 1320, que tendrá el Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte junto a las provincias de la región Norte.

Antofagasta de la Sierra, Fiambalá, Tinogasta, Capital, Fray Mamerto Esquiú, Valle Viejo, El Rodeo, Las Juntas, La Puerta, Los Varela, Andalgalá, Aconquija, Los Altos y Pomán, serán los destinos que promocionarán durante los cuatro días sus atractivos turísticos y culturales; la Ruta del Telar y el Paso de San Francisco también tendrán un espacio de promoción.

También participarán las agencias de la provincia: Jumeal Viajes, Agencia Norali Aventura, Puna Travel Viajes y Turismo, Huayra Mosoq, Pachita Viajes y Turismo, Turez Travel, Famayfil viajes y turismo, Catamarca aventura viajes y turismo, Kullay viajes, Yokavil turismo, Caminos del Pasado, la Asociación de Hoteles, Bares, Confiterías, Restaurantes y afines de Catamarca, UTHGRA y estudiantes de las carreras de turismo de los IES FASTA, y Prof. Juan Manuel Chavarria, Sebastián A. Corpacci, y de Andalgalá, Tinogasta, Santa María y Belén.

El fin de semana el stand que estará coordinado por la Secretaría de Gestión Turística, recibirá al público general con atracciones, juegos interactivos, degustaciones de vinos catamarqueños, experiencias gastronómicas y sorteos; además habrá un espacio para show gastronómico, y karaoke.

La ministra de Cultura, Turismo y Deporte de la provincia, Daiana Roldán, participará en un panel de mujeres líderes del turismo del evento de FEMTUR, una red que impulsa nuevas miradas y consolida al turismo como una verdadera política de transformación. Ese panel está previsto para el sábado 27 a las 16 hs en la Feria Internacional de Turismo (FIT), en el Auditorio Principal de La Rural.

El sábado 27 a las 18hs en el auditorio CFT B Salón Ceibo se presentará la Ruta del Telar y el domingo 28 a las 16:30 en el stand de Turismo de la Nación la propuesta de Astroturismo en Catamarca Capital. Ese mismo día a las 18.30 hs el músico Agustín Isasmendi estará en el escenario externo “Elegí Argentina” de Fiestas Argentinas, tras haber participado en el certamen televisivo de canto “La Voz”.

El lunes y martes el espacio de Catamarca recibirá a los operadores turísticos, y durante esos dos días, el sector público y privado de Catamarca estarán manteniendo reuniones y rondas de negocio para promover el destino y sus distintos productos y servicios.

El lunes 29 de septiembre a las 15, se presentarán las experiencias turísticas “Sentí Yokavil” y “Tinogasta tierra de sensaciones”, que forman parte de la iniciativa “Catamarca sensorial”, impulsada por la Secretaría de Gestión Turística.

Programa

Sábado 27 de septiembre – Horario: de 14 a 21 hs

12:00 Acto Inaugural

14:00 Ingreso al Público en general

14:30 Apertura de Stand

15.30 Espacio Gastronómico Norte Argentino – Presentación Estofado de Pelones

16:00 Activación lúdica

16:00 Presentación de la ministra de Cultura, Turismo y Deporte de la provincia, Daiana Roldán en el FEMTUR – Auditorio Principal de La Rural.

17:00 Degustación “Sabores Catamarqueños”

18:00 Espacio Bodegas y Vinos de Norte – Stand N° 1320

18:00 Auditorio CFT – Salón Ceibo: Presentación Ruta del Telar

19:00 Activación lúdica

19:30 Degustación “Sabores Catamarqueños”

21:00 Cierre de jornada

Domingo 28 de septiembre – Horario: de 14 a 21 hs

14:00 Apertura de stand al público

15:00 Activación lúdica

15:30 Espacio Gastronómico Norte Argentino – Presentación Jigote catamarqueño

16:30 Presentación de Astroturismo en Catamarca -Stand N° 1110 Turismo Nación

17:00 Espacio Bodegas y Vinos de Norte – Stand N° 1320

17:00 Activación lúdica – Stand Catamarca

17:30 Degustación “Sabores Catamarqueños” – Stand Catamarca

18:30 Escenario Externo “Elegí Argentina” actuación de Agustín Isasmendi

19:00 Activación lúdica

19:30 Degustación “Sabores Catamarqueños”

21:00 Cierre de jornada

Lunes 30 de septiembre – Horario: de 10 a 19 hs

10:00 Apertura de stand

11:00–18:00 Rondas de Negocios – Pabellón Rojo. Participan 11 agencias de Catamarca

11:30 Activación lúdica

12:00 Degustación “Sabores Catamarqueños”

15:00 Auditorio CFT B – Salón Ceibo: Presentación “Catamarca Sensorial”

16:00 Espacio Gustar: Masterclass y degustación (UTHGRA y Gin Gracián)

17.00 Presentación de Santa María – Sentí Yokavil Espacio Gastronómico Norte Argentino – Stand N° 1320

17:30 Espacio Bodegas y Vinos de Norte – Stand N° 1320

18:00 Activación lúdica – Stand Catamarca

19:00 Cierre de jornada

Martes 30 de septiembre – Horario: de 10 a 19 hs

10:00 Apertura de stand

11:00–18:00 Rondas de Negocios – Pabellón Rojo. Participan 11 agencias de Catamarca

12:00 Activación lúdica – Stand Catamarca

15:00 Degustación “Sabores Catamarqueños” – Stand Catamarca

16:00 Activación lúdica – Stand Catamarca

19:00 Cierre de la feria

*Programa sujeto a cambios por la organización de FIT y confirmaciones de agenda.