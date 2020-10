Música

El fotógrafo de Oasis, Michael Spencer Jones recordó “una pelea victoriana a puños” entre los hermanos Gallagher en los pasillos de los estudios Rockfield durante la grabación del disco (What’s The Story) Morning Glory?, que el 2 de octubre cumplió 25 años.

“Fue un caos y la escena de devastación en la habitación de Liam fue algo que nunca he visto … fue como si una explosión nuclear hubiera sucedido … Noel quería que lo llevara a la casa de Paul Weller en Londres, pero no pude porque había bebido, sin embargo, la banda desapareció rápidamente y todos pensaron, ¿Fue todo? ¿Esto se ha acabado?”, contó el fotógrafo.

Al parecer, la pelea fue tan importante que detuvieron la grabación del álbum y todos pensaron que no podrían terminarlo. Jones explicó: “La mayor parte de la banda abandonó las sesiones de grabación mientras estaba aún en el estudio y las personas sintieron que no terminarían el disco seguramente. Fue una caída serie … Ellos se separaron realmente en ese punto, dejaron de ser una banda en la mitad de las grabaciones de uno de los más grandes álbumes de todos los tiempos”.

🖤‘(What’s The Story) Morning Glory?’ turns 25 years old today! 🖤 What’s your favourite album track? 🎧 👉 https://t.co/EFzjlytgf1 #MorningGlory25 pic.twitter.com/8P5HnbJpB8

‘(What’s The Story) Morning Glory?’ Is 25!

Newly discovered photos of the band will be revealed all week to mark the anniversary. Stay tuned.

#MorningGlory25 pic.twitter.com/eC4xI2cFog

— Oasis (@oasis) October 2, 2020