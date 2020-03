24 marzo, 2020 9:25

Laura Olmedo tiene 34 años y trabaja como enfermera de quirófano desde hace trece años. Hace unos días se enteró que se contagió de coronavirus.

La semana pasada, le comunicaron a Laura Olmedo que dió positivo en el test de coronavirus. La enfermera de 34 años se desempeña como asistente de quirófano en el Hospital Universitario Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares en Madrid, España.

La profesional de la salud está entre los 3.910 profesionales de la Sanidad que están contagiados, según las cifras oficiales. Los primeros síntomas de la enfermera fueron fiebre, una baja saturación de oxígeno y una tos seca y continua. Laura va a pasar la cuarentena en su casa y por ahora sólo tiene que tomar paracetamol.

Según contó Laura, lo que más le duele es no poder seguir con su trabajo: “En primera línea, a pie de cama. Lo mío es vocacional, desde muy pequeña supe que quería ser enfermera y ayudar a la gente y siento rabia, pero la canalizo a través de la escritura”.

A través de un blog, la joven enfermera relató su historia: “He visto cosas que me han dejado en shock, que jamás quiero volver a ver, grabadas en mi retina; he visto tomar decisiones que jamas deberían tomarse y por primera vez en toda mi carrera he salido llorando del curro de impotencia y ya van 13 años”.

Además agregó: “Nos han puesto un teléfono de ayuda psicológica por si lo necesitamos porque estamos viendo cosas para las que no estamos preparados. En nuestra profesión lidiamos con la muerte pero no a estos niveles. La gente viene a morir sola, no se puede despedir de sus familiares, y a mí se me parte el alma”.

