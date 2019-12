21 diciembre, 2019 14:01

El cantante Ozuna se ha convertido en una de las máximas estrellas del reggaetón pero su pasado esconde dos crímenes confusos y escándalos sexuales.

El cantante puertorriqueño Ozuna ha alcanzado la fama gracias a sus canciones, las cuales han conquistado a miles de fanáticos del reggaetón. Sin embargo, su vida está rodeada de escándalos graves como dos crímenes sin resolver, un video sexual y drogas.

Durante el último recital de Rosalía, Ozuna subió al escenario para cantar junto con ella la canción “Yo x Ti, Tú x Mí”, uno de los grandes éxitos del momento, lo cual le valieron los aplauso a Ozuna en el WiZink Center.

El drama de Ozuna: dos crímenes sin resolver y un video sexual

Gracias a su talento, Ozuna, con sus 27 años, logró convertirse en el segundo cantante más escuchado en España este 2019 y el noveno en el mundo. Sin dudas, es un referente latino del género que junto a cantantes como Nicky Jam y J Balvin fue el artífice de que este controvertido sonido lidere las listas de ventas.

Sin embargo, la vida de Ozuna no es un éxito, ya que durante su carrera lo han perseguido escándalos graves y hasta llegó a ser investigado por estar supuestamente relacionado con dos asesinatos que aún no se han podido resolver.

A pesar de que hoy en día Ozuna disfruta de su familia y del éxito alcanzado con la firma de un contrato de 100 millones de dólares con la discográfica Sony, el cantante latino ha vivido situaciones comprometedoras con la policía.

En 2017 había salido a la luz un video sexual de Ozuna cuando era un adolescente. En una entrevista el cantante habló de esa etapa de su vida: “En ese momento de mi vida perdí la esperanza, no sabía cuál era mi dirección, me pagaron y lo hice, no voy a andar mintiendo diciendo que no soy yo, pero pido disculpas a aquellos que se hayan sentido ofendidos”, confesó Ozuna.

Este video se filtró luego del asesinato del cantante Kevin Fret, primer cantante de trap latino abiertamente gay, que durante un tiempo extorsionó a Ozuna con hacer público el video. A causa de esto, comenzó a rumorearse que el cantante podría haber estado detrás de la muerte de Fret.

El drama de Ozuna: dos crímenes sin resolver y un video sexual

“No mandé matar a Fret, Jesús lo sabe, la policía lo sabe, el público lo sabe”, aseguró Ozuna, quien también en una oportunidad tuvo que ser detenido por la policía en el aeropuerto de Bogotá por comportamiento violento.

Semanas después, Ozuna fue investigado por la muerte violenta de un narcotraficante. En la declaración, el cantante había asegurado que escuchó un tiroteo y huyó, pero tras investigar la policía encontró su auto en la escena del crimen con 6500 dólares en efectivo y cannabis.

El drama de Ozuna: dos crímenes sin resolver y un video sexual

A pesar de esto, todavía nos e pudo probar la relación de Ozuna con el narco asesinado. Además, en el momento en el que ocurrió el hecho el puertorriqueño había logrado conseguir estabilidad en su vida personal desde hacía tiempo.

Hace ocho años que Ozuna está casado con Taina Meléndez, con la que tiene dos hijos, Sofía de seis años y Juan de tres. A pesar de los terribles escándalos, Ozuna aseguró que su mujer conoce todos los detalles y nunca supusieron un problema en su relación. “Ella conoce mi corazón”.

Fuente:https://tn.com.ar/

Escuchá La 100 todo el día hacé click acá

Si querés escuchar Radio Mitre hacé click acá