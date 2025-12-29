El diputado Provincial de La Libertad Avanza (LLA), Federico Lencina hizo público un proyecto de Ley por el cual propone un sistema de propinas digitales para quienes prestan servicios, por ejemplo, como guías turísticos o en el ambito cultural.

En el video que acompaña el posteo, Lencina plantea una pregunta a modo de disparador del tema: “sabías qué muchas veces las propinas que dejas no llegan a las personas que te atendieron”.

Agregando que los guías turísticos, personal de museo, sitios culturales trabajan cada día contando la historia catamarqueña, pero las propinas que dejan no llegan a ellos, dado que la mismas quedan en “mano de intermediarios”.

Ante esto, es que presentó un proyecto “para que las propinas sean libres, voluntarias y directas usando QR o alias para que nadie se quede con lo que no le corresponde”.

“Más libertad, más transparencia y respeto al trabajo. Esto es defender al que labura”, concluyó su posteo en la red social Facebook.