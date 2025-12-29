En la Sala de Sorteos de la Caja de Crédito y Prestaciones de Catamarca se llevó a cabo ayer el esperado sorteo de Mi Bingo Catamarqueño, edición Navidad. El evento contó con la presencia de autoridades del organismo y del público que se acercó al edificio ubicado en Rivadavia 967, marcando una jornada especial para toda la comunidad.
El sorteo fue transmitido en vivo a través de radio, televisión y redes sociales, captando la atención de agencias, vendedores, organizaciones sociales, clubes y, por supuesto, de los grandes protagonistas: los ganadores.
En esta edición única se repartieron más de 120 millones de pesos en premios. Además, el pozo del bingo sumó un condimento extra de emoción: quien completara el cartón ganador antes de la bolilla 42 accedía al pozo del bingo de $30.000.000.
La suerte sonrió en la sexta ronda, cuando una ganadora de la localidad de Fiambalá obtuvo un premio de $4.500.000. Al haberse completado el cartón antes de la bolilla 42, el premio se sumó al pozo acumulado del bingo, alcanzando un total de $34.500.000, uno de los premios más importantes en la historia del juego.
Junto con la alegría de premiar a los ganadores, desde Mi Bingo Catamarqueño reafirmamos una vez más nuestro compromiso de acompañar y apoyar a entidades beneficiarias sin fines de lucro, una política sostenida en cada uno de nuestros sorteos.
A continuación, se detalla la lista completa de los afortunados ganadores de esta edición especial de Mi Bingo Catamarqueño.

