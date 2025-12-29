Ante una importante convocatoria de familias y jóvenes en el Parque de los Vientos, se desarrolló la segunda edición del Festival Vicegobernación Activa, organizado por el equipo que conduce Rubén Dusso. La jornada sirvió como cierre anual para un ciclo que, durante todo el 2025, recorrió la Capital y el interior provincial con servicios y programas gratuitos en áreas culturales, deportivas y formativas.

Participaron del evento junto al vicegobernador, el senador Ramón Figueroa Castellanos y el subsecretario de Coordinación y Técnica del Senado, Julio Macedo, contando con un trabajo coordinado entre todas las áreas de la Vicegobernación y la Cámara de Senadores.

Cultura y reconocimientos especiales

Desde la tarde y en un marco ideal, el público disfrutó de una grilla artística que incluyó a las y los artistas locales; a Naty Torres, Adry Rivas, Hilos del Viento, Mack, No Tocar y Mateo Arreguez junto a una presentación especial de danza K-Pop. Un momento de gran emotividad se vivió con el reconocimiento especial a “Cololo” Macedo, presente también en la grilla y a quien se le brindó un homenaje por sus 25 años de trayectoria musical.

También obtuvo su reconocimiento el artista Mack, Mateo Almeyda, por ser como artista y productor, un embajador cultural de nuestra provincia y un promotor de la cultura urbana.

Asimismo, se llevó adelante la entrega de material discográfico producido por el Estudio de Grabación de la Vicegobernación a los artistas del ciclo Nuestras Voces, quienes grabaron sus producciones de manera gratuita y asesorada.

Luego de agradecer al equipo de colaboradores de la Vicegobernación que hicieron posible el evento, el vicegobernador Dusso expresó también su agradecimiento a la gente que concurrió masivamente al encuentro: «Ustedes son parte de nuestra cultura, de nuestro arte».

«Un día son las elecciones, pero hay 364 días durante 4 años en que trabajamos para todos y todas. A la que le tiene que ir bien es a Catamarca y lo que hacemos es por Catamarca en todas sus etapas, en la cultura, en la educación, en el deporte, en la minería, en todo lo que tenga que ver con generar recursos para que cada día la gente esté mejor», cerró Dusso.

Finales de Básquet y Rap

El evento albergó también la definición del Torneo de Básquet 3X3, competencia que a lo largo del año visitó distintos puntos de la provincia. En la categoría masculina, el equipo Maldito Yeiko se consagró campeón tras vencer a Los Capibaras, quienes resultaron subcampeones. Además, se distinguió a Mateo Aragón como el MVP (Jugador Más Valioso) de la final.

Por su parte, la cultura urbana tuvo su gran cierre en el escenario mayor. En la competencia de Freestyle, el rapero Fantom se coronó campeón al vencer en la final a Play. Además, la institución hizo entrega de un reconocimiento especial a Zatch, por haberse consagrado ganador de La Liga disputada durante todo el año.

Sorteos y sorpresas completaron una tarde memorable para toda Catamarca, cerrando así un nuevo ciclo que reafirma el objetivo de integrar a las y los catamarqueños a través de la celebración de los valores de la cultura y el deporte.