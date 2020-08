El deseo de un cura contra los que no van a misa: “Espero que no haya vacuna para ellos”

25 agosto, 2020 23:53

El sacerdote Antônio Firmino Lopes Lana, de la parroquia de Sao Joao Batista, se mostró muy molesto con los fieles que no asisten a misa.

Un cura brasileño se hizo viral en las redes sociales por sus polémicos comentarios en plena misa transmitida en directo por Facebook. El presbítero apuntó contra los fieles que no asisten a la celebración y les deseó la muerte. “Que no haya vacuna para ellos”, afirmó.

Según se puede ver en el video, el sacerdote Antônio Firmino Lopes Lana, de la parroquia de Sao Joao Batista, en el municipio de Visconde do Rio Branco, estado de Minas Gerais, considera que los fieles católicos que no integran grupos de riesgo no deberían faltar a misa por amor a la eucaristía.

El cura tildó de graciosos a algunos creyentes y expresó su peor deseo para ellos: “Vamos viendo quién realmente ama la eucaristía. Porque hay algunos católicos, graciosos, que tienen salud, tienen todo y dicen: ‘Yo solo voy a la iglesia cuando haya una vacuna’”, afirmó el cura.

Además agregó: “Espero que no haya vacuna para estas personas, o que mueran antes de que llegue la vacuna, ¿no? Porque hay personas que no tienen ningún problema, que no están en el grupo de riesgo. Eso significa que esas personas no tienen fe”.

Los comentarios del religioso se dan en medio del creciente número de contagio de coronavirus y del esfuerzo internacional por hallar una vacuna segura y efectiva. En Brasil ya se superó la barrera de los 3 millones de infectados y los 116 mil muertos.

