6 julio, 2020 0:15

El jurado de “Bake Off Argentina: El Gran Pastelero”, decidió descalificar a Samanta Casais y consagrar ganador del certamen a Damian Pier.

El jurado de “Bake Off Argentina: El Gran Pastelero”, decidió descalificar a Samanta Casais y consagrar campeón a Damián Pier. La joven quedó fuera del certamen por contar con experiencia previa, cuando uno de los requisitos excluyentes era ser pastelero amateur.

“Samanta, antes que nada, valoramos tu rol como participante, tu delicadeza, el nivel de detalle que tuvieron tus preparaciones son tu sello. La verdad que es muy difícil para nosotros, e imagino que para vos también, pero como bien sabés, trascendieron acontecimientos que mostraron tu experiencia laboral y televisiva, desconocida por nosotros y negada en el formulario de inscripción”, dijo Cristophe Krynowis, en las imágenes grabada en julio.

Damián Betular, sumó: “La idea no es juzgar por qué decidiste no contar que algunos de tus trabajos podían tener alguna relación con la pastelería. Esto que no manifestaste no te convierte en una profesional de carrera, pero sí infringe las reglas del concurso”. Además, Villar dijo: “No dudamos de tu amor por la pastelería ni negamos tu talento, pero Bake Off es una competencia en la que todos los participan tienen que estar en igualdad de condiciones”.

“Por todo lo que acabamos de decir, pensamos que lo más justo es que quedes fuera de la competencia y además no recibas el premio ni el título de mejor pastelera amateur del país. Supongo, Samanta, que tendrás algo para decirnos”, sentenció Krynowis.

“Antes que nada quiero agradecer a la producción por darme la oportunidad de decir la verdad. Agradecer a la gente que me dio su amor y su apoyo durante toda la competencia. Me han llegado mensajes lindos. La pasé muy mal con todo lo que se dijo de mí, sobre todo en las redes sociales.”, dijo Samanta luego de conocer la decisión del jurado.

“Ha sido todo muy cruel para mí, pero eso no quita lo que haya vivido en la carpa que fue maravilloso. Conocí gente maravillosa”, agregó. Luego, se sinceró sobre su situación en el reality: “Cometí un error. Soy humana y lo admito. Pido disculpas”.

Antes de finalizar su mensaje ante el jurado de Bake Off, Samanta Casais quiso aclarar cuales son sus conocimientos y experiencia con la pastelería. “No soy profesional pastelera. No estudié pastelería. Mucho menos trabajé de eso. Mi conocimiento con la cocina, por así decirlo, fue limitado y fue con un emprendimiento pequeño, familiar”, cerró.

Video: Telefe

