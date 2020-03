29 febrero, 2020 22:25

Juana Repetto disfrutó de un sábado de pileta con su familia, y compartió en su cuenta de Instagram un pequeño inconveniente que tuvo.

“El culo pesa”: el percance de Juana Repetto mientras disfrutaba de la pileta

Son los últimos días de calor y la gente intenta refrescarse como pueda. En este contexto, Juana Repetto aprovechó para disfrutar de la pileta junto al resto de su familia y compartió con sus seguidores en Instagram unas divertidas historias.

“Cuando te querés hacer la sexy pero… el culo pesa” escribió junto a dos fotos en las que intenta acomodarse en un inflable transparente mientras sostiene con su mano derecha una botella de cerveza.

Además publicó un corto video en el que se ve a su mamá, Reina Reech, preparando un asado. “¿Pero quién diría los fuegos que hace Reina? Hoy festejito de cumple”, dijo mientras la actriz bailaba moviendo sus brazos.

Hace algunos meses Juana Repetto sorprendió a todos al explicar la rigurosa dieta a la que se sometió para bajar de peso, tras el nacimiento de su hijo Toribio, hace ya 3 años. “Mi hijo pesó 4 kilos y pico, más la placenta… 8 kilos me habré sacado de encima en el parto. Después bajé los primeros meses cuidándome yo por mi cuenta, naturalmente. Mucha teta”, comentó.

Juana Repetto y su hijo Toribio

Y detalló: “Después me puse a hacer una dieta más copada y habré bajado 12 kilos más. Pero los primeros 30 los bajé porque hice dieta toda mi vida. Ya sé qué es lo que puedo comer, lo que no, que hay que moverse un poco. Ahora estoy en un peso en el que me tengo que mantener”.

Fuente: Hola!

