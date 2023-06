Música

Una fuente cercana a la CNN, dijo que las negociaciones están «muy avanzadas» para que Universal Music Group adquiera todo el catálogo de la legendaria banda que posee Disney Music Group.

La gran oferta sería por casi 1000 millones de dólares, sin embargo, un portavoz de Disney Music Group dijo a CNN que la compañía no tiene planes de vender el catálogo, que incluye éxitos como “Don’t Stop Me Now”, “We Are the Champions”, “Bohemian Rhapsody”, “Killer Queen” y “We Will Rock You”.

Si el acuerdo se llega a concretar, el precio de venta sería el mayor de la historia, superando el récord actual de 500 millones de dólares por la compra del catálogo de Bruce Springsteen en 2021.

Según el medio, la cifra de venta es tan alta porque la banda recibió un resurgimiento en popularidad tras el estreno de la película biográfica de 2018 Bohemian Rhapsody, que contó la historia de los inicios de la banda con un enfoque en el fallecido líder Freddie Mercury.

Los miembros fundadores Brian May y Roger Taylor siguen actuando como Queen con Adam Lambert como vocalista principal.