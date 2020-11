El casting del alumno que apuñalo a su profe de danza para entrar al Bailando y sus mensajes de violencia

11 noviembre, 2020 14:53

El pasado martes, un joven trató de matar a puñaladas a su profesora de danza. Irónicamente, publicaba mensajes contra la violencia de género en sus redes.

El pasado martes 10 de noviembre, una profesora de danza llamada Julieta Antón fue atacada por uno de sus alumnos, Sebastián Villarreal. El joven habría desarrollado una obsesión con ella y trató de matarla a puñaladas. La policía intervino y le disparó al criminal en la pierna, luego de que le haga varios tajos a la bailarina.

En sus redes sociales, Villarreal compartía mensajes que se contradecían entre sí y que no coinciden con las acciones violentas que llevó a cabo esta semana. El criminal se mostraba en contra del aborto legal y a favor de los derechos de los animales, aunque compartía fotos de asados con chinchulines.

Villarreal compartía su día a día como bailarín, incluyendo su casting para ingresar al Bailando en 2015, cuando tenía 25 años. También publicaba mensajes en contra de la violencia de género en su perfil de Facebook y enfrentó críticas de profesores de danza que aseguraban que “ni siquiera podía ejecutar un paso”.

En una publicación de 2018, escribió sobre un caso de violencia: “Pobre mujer. No solo le hizo violencia física sino psicológica. Estas basuras llamadas hombres les hacen pensar así a las mujeres. Sigan denunciando, no creas en lo que dicen los hombres porque el que hace una vez lo hace mil veces más y no piensan en la familia”.

“Son las personas que nos traen al mundo. 100% a favor de ustedes, no dejen que las maltraten físicamente, verbalmente ni mentalmente. Hoy tienen alguien que las va a defender. Sé que no es fácil pero crean en su gente y denuncien. Me da vergüenza cuando veo estas cosas, qué HDMP esta clase de hombres”, publicó Villarreal.

Julieta habló por primera vez este miércoles y explicó: “Hace poquito empezó todo. Era muy intenso. Él iba a las clases dos horas antes y ayer pasó lo mismo. Siempre lo noté raro, pero nunca me imagine esto. Tuve miedo, lo había notado extraño. Fue horrible. Sofi fue mi ángel”, aseguró, haciendo referencia a la dueña de la escuela de danza que saltó a defenderla en el acto.

“Enseguida me trasladaron al Hospital Pirovano, estuve muy bien atendida. Los policías también estuvieron conmigo en todo momento. Ambos actuaron de manera muy eficaz”, continuó la profesora de danza. “Hoy pienso en mí y en Sofi, que estamos bien, que pudieron atendernos rápido y que estamos vivas. Pienso en recuperarme. Después veré cómo retomo. Voy a necesitar tiempo para poder superar todo. Va a ser difícil volver a confiar en quien uno tiene al lado”.

Fuente: Infobae

