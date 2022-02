Música

A&E Network ha anunciado una nueva serie documental de cuatro partes sobre James Brown que llegará en el 2023.

“James Brown: Say It Loud“ estará dirigida por Deborah Riley Draper y cuenta con la producción ejecutiva de Mick Jagger, Questlove y Black Thought, entre otros. La serie explorará el legado de Brown como icono de la música a través de entrevistas con amigos, familiares y colaboradores, así como imágenes de archivo nunca vistas.

En un comunicado, Jagger dijo que estaba “encantado” de producir ejecutivamente James Brown: Say It Loud, diciendo: “Fue un intérprete brillante que me inspiró desde el principio y estaba profundamente comprometido con el movimiento de los derechos civiles. Siempre he admirado a James y he aprendido mucho de él”.

“La vida de James Brown es significativa no sólo para comprender su inmenso impacto musical, que nos inspira a nosotros y a otros artistas hasta el día de hoy, sino también por la profunda y duradera impresión que ha tenido en la cultura estadounidense”, añadieron Questlove y Black Thought. “Su vida es una historia crucial y oportuna de lucha, redención e identidad propia y nos sentimos honrados de tener la oportunidad de compartirla”.

Ya en 2014, Chadwick Boseman protagonizó como James Brown la película biográfica Get On Up, producida por Jagger. Ese mismo año, Jagger también ejerció de productor en el documental de HBO Mr. Dynamite: The Rise of James Brown.

Guillermina Sanchez