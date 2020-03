El beboteo de Ivana Nadal en ropa interior y antes de dormir: "Andar en culo todo el día"

31 marzo, 2020 1:32

En el cierre de la jornada, Ivana Nadal compartió una foto desde su cuarto beboteando y despidiéndose de sus seguidores tras otro día de cuarentena.

La cuarentena tiene a Ivana Nadal muy activa en redes sociales. Videos entrenando, fotos de entre casa, en bikini o incluso tomando una copa de vino en el living de su casa se han vuelto muy frecuentes en el Instagram de la modelo.

Además, siempre suele acompañar estas publicaciones con algún mensaje dirigido a sus seguidores donde les da consejos o comparte alguna reflexión del día. Por su parte, sus fans siempre le contestan con alegría y elogiando a Ivana Nadal además de llenar sus fotos de me gusta y sus videos de reproducciones.

Hoy, en el cierre de otro día más de cuarentena, Ivana decidió compartir una foto en su cuarto beboteando y la acompañó de una interesante reflexión en el pie de foto:

”Bueno, listo. Hasta mañana. Me voy a dormir así”, comenzó Ivana con su despedida. ”Porque somos muchos los que vemos esto desde un lado no tan poco feliz e intentamos disfrutar de esas pequeñas cosas como andar en culo todo el día”, continuó.

Luego, comenzó a enumerar otras de las cosas que caracterizan a esos ”muchos” que mencionó anteriormente: ”o no tener horarios, o estar ayudando a que no mueran miles, sólo quedándome en casa”.”Entiendo que es durísimo para muchísimas personas del mundo entero en Salud y en Economía pero si no te está afectando eso, metele una sonrisa a tus días”, agregó.

En el cierre de su mensaje, Ivana Nadal le pidió a sus seguidores que se queden en sus casas y les agradeció por los mensajes de cariño. ”Quedate en casa que te salvás a vos y salvás a muchísimas personas más. Gracias por sus mensajes, los amo”.

