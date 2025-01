TikTok se queda en Estados Unidos. Al menos, de momento. Las idas y venidas entre la plataforma y EE. UU. comenzaron en 2020. Y, curiosamente, su inicial detractor fue el mismo al que hoy apuntan como su gran salvador.

Durante su primer mandato como presidente, Donald Trump encabezó la campaña para prohibir TikTok. Según decía, representaba una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos.

Sin embargo, hoy las cosas son radicalmente distintas: en la víspera de su regreso a la Casa Blanca, Trump resucitaba la aplicación tras un apagón de trece horas. Para algunos, como creadores de contenido que confían en la plataforma para ganarse el sustento, trece horas muy tensas.

¿Por qué TikTok dejó de estar disponible en Estados Unidos? ¿Cuándo empezó la guerra entre la plataforma y el país norteamericano? ¿Cómo ha llegado a prohibirse? ¿Cuáles son las condiciones para permanecer en el país? ¿Y cómo va a afectar todo esto a los usuarios?

Estas son algunas de las principales preguntas que plantea la prohibición de la que se ha convertido en una de las redes sociales más utilizada del mundo.

¿Cuándo empezó la guerra de EE. UU. a TikTok?

Detrás de TikTok se encuentra la compañía china Bytedance. Cuando la popularidad de la plataforma comenzó a crecer, allá por 2020, el gobierno de EE. UU., entonces liderado por Donald Trump, hizo saltar las alarmas y dijo que TikTok suponía un riesgo para la seguridad nacional del país, ya que recopilaba datos de los usuarios estadounidenses que después compartía con el Ejecutivo chino.

Incluso se acusó al Gobierno de China de estar detrás de la plataforma y ser quien movía sus hilos. Acusación que secundó la Administración de Trump.

Por su parte, TikTok negó que esto fuera así y, además, también proporcionó servicios dentro de Estados Unidos para que los datos de los usuarios se quedarán solo en territorio americano, una estrategia —la de guardar de forma local los datos— que utilizado en diversas regiones del mundo, incluida Europa.

En medio de la tormenta y las dudas sobre la privacidad, TikTok dio un paso firme a favor de la transparencia y abrió su código, mostrando los algoritmos que utiliza para ordenar y compartir los vídeos de los usuarios.

Tras varias semanas de amenazas, tanto del entonces presidente como de varios miembros de la Administración, Trump dijo a la prensa que TikTok iba a ser prohibida en Estados Unidos por medio de “poderes económicos de emergencia o una orden ejecutiva”.

En ese mismo discurso afirmó que también podrían “hacer otras cosas” y que había “un par de opciones”. Poco después, el gigante tecnológico Microsoft confirmó los rumores que circulaban por Internet y publicó un comunicado en su blog informando de su intención de comprar el servicio en los países de Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Oracle también se postuló.

Poco parecía importarle a Trump si era Microsoft, Oracle u otra quien se llevase la plataforma, mientras fuera una compañía “grande”, “segura” y “muy muy estadounidense”, expresó el entonces presidente desde la Casa Blanca.

Además, matizó que debería comprar la totalidad de la compañía de ByteDance, no solo sus operaciones en los países que Microsoft mencionó.

Por su parte, Bytedance dijo entonces que preferiría cerrar la app antes que verse forzada a venderla.

Finalmente, la plataforma no se vendió como tal, pero Oracle se convirtió en la compañía “muy muy estadounidense” que se llevó el premio a casa: fue elegida por TikTok como “proveedor tecnológico” para sus operaciones en Estados Unidos. Trump dio su bendición y paralizó la prohibición de la plataforma en el país. Al menos durante un tiempo.

¿Y por qué TikTok estaba de nuevo contra las cuerdas?

La Administración de Biden, que siguió al Gobierno de Trump, heredó la animadversión hacia la plataforma de origen chino. Tras diversas órdenes ejecutivas, Estados Unidos volvió a amenazar a TikTok: se promulgó una legislación que obligaba a ByteDance a vender la plataforma de vídeos antes del 19 de enero de 2025, o de lo contrario la aplicación sería prohibida en Estados Unidos.

El momento definitivo fue marzo de este año, cuando el Gobierno firmó la ley ‘Protecting Americans From Foreign Adversary Controlled Applications Act’, que prohibiría TikTok en todo el territorio nacional, salvo que ByteDance la vendiese, y que fue también firmada por Joe Biden a finales de abril.

ByteDance, por su parte, argumentó que la normativa violaba la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense, que protege la libertad de expresión. “Las voces de más de 170 millones de estadounidenses aquí en EE.UU. y en todo el mundo serán silenciadas el 19 de enero de 2025 a menos que se detenga la prohibición de TikTok”, afirmaban.

¿Qué le ha pasado a TikTok cuando ha llegado el 19 de enero?

El fin de semana empezaba movido con el anuncio de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos avalaba la ley que estipula la suspensión del uso de TikTok el 19 de enero en todo el país. Oficialmente, la plataforma iba a quedar prohibida a partir del domingo.

TikTok reaccionó airada ante la noticia: no hacía falta que nadie la echara, se iba por su propio pie de donde no la querían. A no ser que Biden, todavía presidente de EE. UU., aclarase las cosas y garantizase que no impondría multas a las compañías que respaldasen la aplicación.

Finalmente, el domingo llegó, la Administración de Biden no se pronunció y TikTok confirmó el fin de sus servicios en Estados Unidos, aunque “temporalmente” y asegurando que estaban trabajando para volver a operar “lo antes posible”.

En las horas previas a la desconexión de la plataforma de redes sociales, los creadores de contenido publicaron vídeos para despedirse de sus seguidores. Después, la aplicación se apagó . También dejó de funcionar Lemon8, propiedad igualmente de ByteDance, una de las apps que buscaba posicionarse como alternativa a TikTok en Estados Unidos.

Esta fue la comunicación oficial que recibieron los usuarios:

“Lamentamos que una ley estadounidense que prohíbe TikTok entre en vigor el 19 de enero y nos obligue a dejar nuestros servicios temporalmente fuera de servicio. Estamos trabajando para restaurar nuestro servicio en EE. UU. lo antes posible, y apreciamos su apoyo. Por favor, permaneced atentos”.

Asimismo, la red social agradecía que el presidente entrante, Donald Trump, hubiera señalado que trabajará con ellos “para restaurar TikTok una vez que tome la Presidencia”.

El mensaje que recibieron los usuarios de TikTok en Estados Unidos. EFE

¿Qué ha hecho Trump para salvar TikTok?

Este domingo, el entonces todavía presidente electo estadounidense fue rotundo y lanzó un “Salvad a TikTok”, confirmando que otorgará una prórroga a TikTok. Ese tiempo extra, en total 75 días según la orden ejecutiva firmada por Trump en sus primeras horas en el cargo, le permitirá a la plataforma encontrar una solución para poder operar en el país.

Trump plantea como solución que la empresa, hasta ahora de ByteDance, sea en un 50% de propiedad estadounidense: al firmar la orden, ha sugerido que el gobierno de Estados Unidos debería ser copropietario del de la mitad del negocio estadounidense de TikTok a cambio de mantener viva la aplicación. También ha advertido que podría imponer aranceles a China si Pekín no aprobaba un acuerdo de Estados Unidos con TikTok.

¿Cómo ha sido el ‘apagón’ de TikTok?

El servicio de vídeos cortos, utilizado por 170 millones de estadounidenses, fue suspendido brevemente para los usuarios del país norteamericano el sábado, justo antes de que entrara en vigor la ley. La medida arrastró también al ‘baneo’ a una decena de plataformas que ByteDance tiene disponibles en Estados Unidos.

Después, tras las promesas de Trump, el domingo TikTok restauraba su servicio en Estados Unidos y lo confirmaba a través de un mensaje en X:

“De acuerdo con nuestros proveedores de servicios, TikTok está en proceso de restablecer el servicio. Agradecemos al presidente Trump por brindar la claridad y la garantía necesarias a nuestros proveedores de servicios de que no enfrentarán sanciones por brindar TikTok a más de 170 millones de estadounidenses y permitir que más de 7 millones de pequeñas empresas prosperen. Es una postura firme a favor de la Primera Enmienda y contra la censura arbitraria. Trabajaremos con el presidente Trump para encontrar una solución a largo plazo que permita que TikTok siga en Estados Unidos”.

Recordemos que la entrada en vigor de la ley obligaba a Apple y Google a eliminar TikTok de sus tiendas de aplicaciones, así como terminar su relación comercial a las empresas de alojamiento web que colaboran con la plataforma, como Oracle y Amazon Web Services.

Estas compañías acataron las normas a riesgo de sufrir sanciones económicas significativas: las empresas que siguiesen apoyando a TikTok podrían enfrentarse a multas de hasta 5.000 dólares por usuario. Teniendo en cuenta que la plataforma afirma tener 170 millones de usuarios mensuales en Estados Unidos, no cumplir la ley significaría pérdidas millonarias.

¿Cuál es el futuro de TikTok en Estados Unidos?

No está claro si Trump tiene capacidad legal real para decidir por su cuenta no aplicar una ley aprobada en abril y ratificada por el Tribunal Supremo.

Lo que sí puede, según la ‘letra pequeña’ de dicha ley, es posponer el veto a TikTok durante varios meses. En concreto, la cláusula dice que el presidente puede aplazar la prohibición durante un máximo de 90 días.

Sin embargo, tal y como están señalando algunos congresistas y expertos, es posible que Trump no tuviera la potestad de prorrogar el baneo a TikTok una vez la ley ya había entrado en vigor y la aplicación había sido prohibida.

Eso sin tener en cuenta que la mencionada cláusula de prórroga requiere que la plataforma aporte pruebas de que se han logrado avances significativos para la venta de TikTok a una empresa estadounidense, y no está claro que exista algún acuerdo.

Recordemos que, inicialmente, para que TikTok pudiera seguir operando en Estados Unidos debía cumplir con las siguientes condiciones:

TikTok debe ser vendido por su empresa matriz china, ByteDance, a una compañía estadounidense o a un grupo de inversores aprobados por el gobierno de EE.UU. antes del 19 de enero de 2025. Separación completa de ByteDance: la nueva propiedad no puede mantener vínculos operativos ni de infraestructura con ByteDance y debe garantizar que los datos de los usuarios estadounidenses se almacenen y gestionen en servidores dentro del país. Auditoría de seguridad: TikTok deberá someterse a auditorías de seguridad independientes para garantizar que no comparte datos con el Gobierno chino y también se requiere que implemente sistemas de transparencia para supervisar sus algoritmos y prácticas de recopilación de datos. Aprobación del Gobierno de EE.UU.: el acuerdo de venta debe ser aprobado por el Comité de Inversiones Extranjeras en los Estados Unidos (CFIUS) y la nueva estructura de propiedad deberá cumplir con los estándares de ciberseguridad establecidos por el Gobierno estadounidense.

