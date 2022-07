Uno de los primeros anuncios que hizo el gobernador Raúl Jalil al iniciar su gestión

fue la intención de unificar el pago de las boletas de agua y energía. Con ello, se

apuntaba que tanto la EC Sapem como Aguas de Catamarca Sapem reduzcan

algunos gastos operativos y, paralelamente, dismunir el porcentaje de morosidad

en el pago del agua. El Ente Regulador de Servicios Públicos (ENRE) autorizó la

semana pasada a las dos empresas provinciales a unificar el cobro en una misma

factura a partir de este mes.

En la resolución del organismo a cargo del control de los servicios públicos se

indica que el modelo de factura unificada “contiene toda la información respectiva

y necesaria para la interpretación de los cargos que se cobran”. En otras

palabras, tanto las áreas de tarifas, como de costos del servicio electrico y de

servicios sanitarios, no objetaron la unificación. El instrumento del ENRE rescata el

informe de las áreas mencionadas para contemplar que “resulta viable la

aprobación del modelo de factura unificada” y ordena a las dos empresas

provinciales “a informar la unificación a la totalidad de los usuarios”.

Dentro de la resolución, el organismo autorizó a que EC Sapem y Aguas de

Catamarca puedan aplicar la boleta de forma conjunta “a partir de la notificación”

del citado instrumento. Además, advierte a ambas empresas que “la periocidad de

la facturación del servicio no puede establecerse en peridos inferiores a un mes

entre facturas”. Así las cosas, las y los usuarios comenarán a recibir con un único

cupón de pagos con los montos por el servicio de energía eléctrica y el servicio de

agua potable y desagües cloacales.

Desde la empresa de energía explicaron que solo se unifican las facturas que

cumplan “con la relación existente entre un servicio de EC Sapem con un servicio

de AC Sapem, correspondientes o atribuibles a un mismo usuario”. A la vez,

detallaron que para determinar esa correspondencia se toman una serie de

parámetros: la dirección de suministro, geolocalización, titularidad, relación de

poder y matricula catastral. “La facturación no unificada seguirá siendo gestionada

por cada Empresa de manera independiente” aclararon.

Cabe señalar que los comprobantes unificados podrán ser abonados en los

lugares y formas de pago habilitados por la empresa de Energía. En cuanto a los

reclamos por la unificación de facturas y las solicitudes voluntarias de adherir a la

misma, estarán a cargo de Aguas Catamarca. En el caso de que las y los usuarios

tengan reclamos vinculados a la prestación de servicio o “a conceptos de

facturación que no tengan relación directa o indirecta con la unificación de

facturas, serán tratados por cada empresa según corresponda”