Música

Se trata de parte del soundtrack de “Flag Day”.

Se viene una nueva película dirigida y protagonizada por Sean Penn, llamada “Flag Day”, cuya banda sonora está liderada por Eddie Vedder. Allí trabaja junto a colegas como Cat Power y Glen Hansard, además de su hija Olivia, y una de las canciones más destacadas es el cover de “Drive” de R.E.M. que realiza el líder de Pearl Jam.

Lanzada en 1992, esta canción fue parte de “Automatic For The People” y es recordada como uno de los himnos de esa década. Tanto el cover de Vedder, como el resto del soundtrack ya están disponibles en plataformas de streaming como Spotify.

Además de colaborar en varios temas de este álbum con Hansard, el músico canta junto a Chan Marshall en “I Am a Map”, mientras que ella suma dos temas en versión solista. Además, Olivia Vedder, hija de Eddie, también canta en dos canciones.

“Flag Day” cuenta la historia de “un padre de familia que vive una doble vida como falsificador, ladrón de bancos y estafador para mantener a su hija”, como reza su sinopsis.

Hace algunos días, Vedder también fue noticia por versionar “Highway To Hell” de AC/DC junto a Tom Morello y Bruce Springsteen.

¡Escuchalo acá!

¡Mirá el tráiler de “Flag Day”!

Rose Bouzon