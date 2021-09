Música

Titulado “Long Way”, será parte del álbum “Earthling”.

Eddie Vedder acaba de darles una gran noticia a sus seguidores: acaba de compartir el primer single de su próximo álbum solista, “Earthling”.

Llamada “Long Way”, muestra un cambio de dirección para el líder de Pearl Jam. Como ha hecho con otros trabajos en solitario, como Into the Wild (2007), Water on the Road (2011) y Ukulele Songs (2011), el cantante deja atrás el poder del grunge y abraza melodías más dulces y despojadas, como es el caso de “Long Way”, que ya cuenta con más de 127 mil reproducciones en YouTube.

“No puede escapar de la línea de tiempo / Es mucho peor de lo que había temido / Vivió cada momento deseando que el pasado desapareciera”, canta un Eddie Vedder nostálgico, acompañado por unas guitarras salidas de los 80s. El músico, que tiene uno de los rangos vocales más grandes de toda la industria de la música, lo exhibe en todo su rango en esta canción.

El esperado álbum aún no tiene aún fecha de lanzamiento, y lo que genera aún más ansiedad es que será la primera vez que el artista colabore con el actual productor de los Grammy del año, Andrew Watt.

Además del adelanto de “Long Way”, Vedder adelantó en su cuenta de Instagram que estará lanzando una nueva canción muy pronto, llamada “The Haves”. En su posteo, recibió todo tipo de comentarios positivos con respecto al single, y varios le mencionaron la influencia de Tom Petty en su canción.

¡Escuchala acá!

Rose Bouzon