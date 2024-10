Música

Ed Sheeran y Chris Martin realizaron un set acústico sorpresa el sábado 28 de septiembre donde tocaron algunos hits.

El Global Citizen es un festival para concientizar sobre la importancia de luchar contra la pobreza, este año se celebró en el Central Park de Nueva York con la presencia de varias celebridades. Post Malone y Doja Cat, entre otros pasaron por el escenario. La dupla sorprendió a los asistentes, Martin figuraba como orador invitado y la presencia de Sheeran no estaba anunciada.

Los artistas interpretaron “Yellow” y “Viva la Vida” de Coldplay y “Shape of You” y “Thinking of You” de Sheeran.

Chris Martin and Ed Sheeran performing Yellow at Global Citizen Festival in New York City. #GlobalCitizenFestival pic.twitter.com/IM2wW9jqpB

— Coldplay Access (@coldplayaccess) September 29, 2024