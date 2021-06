Música

Ed Sheeran reveló que acaba de escribir una canción para el exitoso grupo surcoreano.

Ed Sheeran acaba de volver a la escena de la música con su primer single -y videoclip- en mucho tiempo, “Bad Habits”, y ahora acaba de sorprender a sus seguidores con una nueva noticia. La anunció en el programa de radio “Most Requested Live”: “He trabajado con BTS en su último disco y acabo de escribir una canción para su nuevo disco. Son chicos, tan tan geniales”.

BTS tiene una versión en CD de su éxito “Butter” que será lanzada en julio, y el sello Big Hit Music había anunciado que este incluiría una nueva canción que “hará que tu corazón lata al ritmo de la energía positiva de BTS”.

No está claro que esta canción sea la colaboración con el músico británico, o si esta será parte de un álbum diferente que se lanzará más adelante. Cuando se le preguntó si la canción se lanzará en julio, Big Hit Music comentó: “No podemos confirmar los detalles”.

Sheeran y BTS ya han colaborado en otra oportunidad para la canción “Make It Right” del álbum de BTS de 2019 “Map of the Soul: Persona”.

Rose Bouzon