El músico británico y la estrella de Harry Potter se unen en el video de “A little more”, una canción que formará parte de su disco “Play” que se estrenará el 12 de septiembre.

Ed Sheeran lanzó un videoclip junto a Rupert Grint para continuar la historia que se inició en el clip del tema “Lego House” del 2011 (donde el actor interpretó a su doble y acosador que es detenido tras irrumpir en un autobús de gira e intentar imitarlo en el escenario).

“A Little More” comienza con el personaje de Rupert saliendo de prisión e intentando llevar una vida normal. Se enamora de una chica (Nathalie Emmanuel, actriz de Game of Thrones), pero su pasado lo persigue y alucina viendo a Sheeran en todas partes.

[embedded content]

“14 años después, Rupert y yo nos reunimos. Tuve esta idea salvaje después de escribir la canción, y afortunadamente Rupert estaba listo para ello”, escribió en Instagram el músico. “Rupert, mi hermano de otra madre, gracias por involucrarte en esto, no existiría si hubieras dicho que no”, añadió.

El nuevo single formará parte de su octavo álbum de estudio, Play, que saldrá el 12 de septiembre.

Por otra parte, el músico se encuentra exhibiendo una colección de sus pinturas en Londres para recaudar fondos para su fundación que brinda educación musical a los niños.