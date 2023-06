Actualidad

Los actores de «Harry Potter» Daniel Radcliffe y Emma Watson también figuran en la lista.

La lista enumera a las 35 personas menores de 35 años más ricas del Reino Unido. Entre leyendas del deporte, como Rory McIlroy y Anthony Joshua, actores y empresarios, también figuran tres músicos británicos.

Se trata de los íconos del pop Ed Sheeran, Adele y Harry Styles, cuya fortuna se estima en más de 150 millones de libras (186 millones de dólares).

Sheeran, de 32 años, cosechó un enorme éxito en todo el mundo y ocupa el puesto más alto de los tres artistas musicales (el séptimo) con una fortuna de más de 300 millones de dólares. A esta fortuna habría contribuido el lanzamiento del último álbum del cantante de ‘Shape Of You’, ‘-‘ (‘Subtract’), que salió a la venta a principios de este mes y ya se ha convertido en el disco más rápidamente vendido de 2023.

Adele ocupa el noveno puesto de la lista. A sus 35 años, se calcula que la cantante londinense tiene más de 180 millones de dólares y ha vendido más de 100 millones de álbumes en todo el mundo. El último de ellos fue “30”, su cuarto álbum de estudio, publicado en noviembre de 2021.El pasado mes de marzo, la estrella de “Rolling In The Deep” anunció la ampliación de sus conciertos “Weekends With Adele” en Las Vegas. Según informa la BBC, esta residencia en EE.UU. le reportará unos ingresos de casi 700.000 dólares por espectáculo.

Styles, de 29 años, también figura en la lista del Sunday Times, con un patrimonio de más de 180 millones de dólares. El solista y ex estrella de One Direction obtuvo el título de álbum más vendido en el Reino Unido el año pasado con su tercer trabajo de estudio “Harry’s House”, que salió a la venta en mayo de 2022.

La lista de este año está encabezada por Gopi Hinduja y su familia, empresarios que poseen numerosas empresas en todo el mundo y una fortuna conjunta de 43.000 millones de dólares.

También figuran en la lista principal el recién coronado rey Carlos III, que ocupa el puesto 263 con 746 millones de dólares, y la autora de Harry Potter JK Rowling (con más de 1050 millones de dólares).