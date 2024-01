Música

La música fue compuesta para la famosa serie de televisión Ted Lasso y es el primer premio Emmy que logra el cantante.

Sheeran enfrentaba en la terna a su colega Sam Ryder por el Emmy a la mejor música y letra.

En octubre de 2021 se supo que se le pedió a la superestrella que compusiera música para la tercera temporada de la serie. El programa también encargó a Sam Ryder, subcampeón de Eurovisión, que compusiera una canción llamada “Fought & Lost”.

Tanto Ryder como Sheeran estaban nominados a los Emmy. Sin embargo, fue Sheeran quien ganó el premio a la mejor música y letra por su canción “A Beautiful Game”. Comparte el premio con los coautores Max Martin y Foy Vance.

Sheeran le ganó a las canciones de Ginny & Georgia, The L Word: Generation Q, The Marvelous Mrs. Maisel y Weird: The Al Yankovic Story.