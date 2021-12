Música

El exitoso músico de 30 años utilizó la guitarra como prototipo antes de componer su último álbum ‘=’ y ahora la entregó a la Escuela CEVA de Sir Robert Hitcham, en Suffolk (Reino Unido) como premio por una rifa que ayudará a financiar un centro de música e instalaciones de acceso para discapacitados.

Le dijo a la BBC: “No hay otra guitarra como esta. Esta es la guitarra que me envían para comprobar que todas las demás guitarras están bien, dice prototipo en ella. Para ganar esto, hay que adquirir una rifa de 5 libras esterlinas que va a la caridad. Va a construir un centro de música en una escuela primaria cerca de mí, lo que me entusiasma mucho”.

El creador de éxitos ‘Bad Habits’ también donó tres camisetas de casa firmadas por el Ipswich Town Football Club 2021-22 como premios para los subcampeones en la rifa de recaudación de fondos.

La iniciativa de Ed se produce después de convertirse en padre por primera vez, esto provocó que el músico se abriera mucho más a la gente; sobreseñalando que la paternidad le dio “un propósito” fuera de la música.

La estrella del pop, cuya esposa Cherry Seaborn dio a luz a Lyra en agosto de 2020, le dijo a Ellen DeGeneres en su programa: “Acabo de descubrir que realmente no tenía propósito fuera de la música, porque cuando tenáa un tiempo libre, no estaba haciendo nada que disfrutara más que solo hacer música. Y (ser padre) en realidad me ha dado un propósito y algo en la vida que en realidad es más importante que mi trabajo”.