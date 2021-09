Música

Será una de las canciones de nuevo disco, “=”, que se lanzará el 29 de octubre.

Ya empieza la cuenta regresiva para disfrutar de uno de los discos más esperados del año, “=” (o “Equals”), el cuarto álbum de estudio de Ed Sheeran. El mismo, que se lanzará el 29 de octubre, ya promete ser un éxito después de la excelente repercusión que tuvo su primer single, “Bad Habits”. Ahora, el músico acaba de compartir un fragmento de su segundo adelanto, llamado “Shivers”.

Hace algunos días, además, el intérprete de “Shape Of You” compartió otra de las 14 canciones que componen su nuevo álbum. Dedicada a su amigo Michael, quien falleció recientemente, se llama “Visiting Hours”.

Ahora, el músico inglés nos deja espiar cuál va a ser el próximo single del disco en su cuenta de Instagram, @teddysphotos.

“El segundo sencillo oficial de mi cuarto álbum de estudio se llama Shivers, y saldrá el 10 de septiembre. Escribí esto tan pronto como terminó la gira Divide en una granja alquilada en Suffolk, donde habíamos preparado un estudio durante un par de semanas para ver qué sucedía”, reveló Sheeran.

Y continuó: “Fue escrito en el transcurso de 3 días, lo cual es muy diferente para mí, pero sentí que era demasiado especial para equivocarme. Originalmente estaba destinado a ser el primer single, pero no veía un mundo donde Bad Habits no existiera en verano. Shivers siempre me pareció más otoñal. Espero que les guste, a mí me encanta. El video es espectacular, pero lo verán la semana que viene”.

¡Escuchá el adelanto acá!

Rose Bouzon